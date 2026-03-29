Обвалився міст: люди з труною впали у річку під час похорону — фото
Труна впала у річку, але її вдалося врятувати.
У Перу похоронна процесія ледь не завершилася трагедією, коли дерев’яний міст обвалився просто під ногами людей, які несли труну.
Про це повідомляє Need To Know.
Інцидент стався у селі Ланчема в регіоні Кахамарка. Родичі та близькі несли труну покійного Адбіаса Ередіа Базана до місця поховання, коли конструкція не витримала навантаження.
На кадрах видно, як процесія обережно рухається хитким дерев’яним мостом. У якийсь момент він різко просідає з одного боку — і люди разом із труною падають у річку.
Очевидці кричали від шоку, поки учасники похорону намагалися врятувати ситуацію. У хаосі труна відкрилася, і тіло мало не змило сильною течією.
Один із чоловіків, імовірно, опинився під вагою труни, тоді як інші кинулися її втримувати.
Попри небезпечну ситуацію, присутнім вдалося витягнути труну з води. За попередніми даними, ніхто не постраждав, і поховання згодом продовжили без нових інцидентів.
Причиною обвалу, ймовірно, став аварійний стан мосту, який місцеві жителі критикували вже декілька місяців. Ситуацію ускладнили сильні дощі, що призвели до підвищення рівня води та утворення швидкої течії.
У гірських районах Перу напередодні також оголошували попередження про ризик раптових повеней і зсувів, що додатково підвищило небезпеку для місцевих громад.
Нагадаємо, вибоїна на дорозі повернула до життя жінку після смерті мозку.