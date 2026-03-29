Обвалився міст: люди з труною впали у річку під час похорону — фото

Реклама

У Перу похоронна процесія ледь не завершилася трагедією, коли дерев’яний міст обвалився просто під ногами людей, які несли труну.

Про це повідомляє Need To Know.

Інцидент стався у селі Ланчема в регіоні Кахамарка. Родичі та близькі несли труну покійного Адбіаса Ередіа Базана до місця поховання, коли конструкція не витримала навантаження.

Реклама

На кадрах видно, як процесія обережно рухається хитким дерев’яним мостом. У якийсь момент він різко просідає з одного боку — і люди разом із труною падають у річку.

Труна впала в річку під час похорону / © скриншот з відео

Очевидці кричали від шоку, поки учасники похорону намагалися врятувати ситуацію. У хаосі труна відкрилася, і тіло мало не змило сильною течією.

Один із чоловіків, імовірно, опинився під вагою труни, тоді як інші кинулися її втримувати.

Труна впала в річку під час похорону / © скриншот з відео

Попри небезпечну ситуацію, присутнім вдалося витягнути труну з води. За попередніми даними, ніхто не постраждав, і поховання згодом продовжили без нових інцидентів.

Реклама

Причиною обвалу, ймовірно, став аварійний стан мосту, який місцеві жителі критикували вже декілька місяців. Ситуацію ускладнили сильні дощі, що призвели до підвищення рівня води та утворення швидкої течії.

У гірських районах Перу напередодні також оголошували попередження про ризик раптових повеней і зсувів, що додатково підвищило небезпеку для місцевих громад.

