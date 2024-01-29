Обзивають та посилають відвідувачів: зоопарк відчайдушно намагається відучити папуг матюкатися

У британському зоопарку працівники щосили намагаються відучити папуг матюкатися.

Про це пише CNN.

Ще 2020 року п'ятеро африканських сірих папуг, подарованих Лінкольнширському парку дикої природи на сході Англії, були ізольовані від зграї в спробі поліпшити їхню мову.

Але нещодавно команда вирішила застосувати інший, більш ризикований підхід: інтегрувала до лайливих пернатих трьох нещодавно подарованих, щасливих птахів – Еріка, Капітана та Шейлу.

"Коли ми прийшли їх перевезти, слова, яка лунали з їхніх коробок для перенесення, були просто феноменальними, дуже поганими. Це не звичайні матюки, це були справжні матюки", - сказав виконавчий директор парку Стів Ніколс. "Ми помістили вісім дуже-дуже лайливих папуг і 92, які не лаються".

Африканський сірий папуга / Фото: Getty Images

Якщо нова стратегія спрацює, восьмеро папуг зможуть вивчити "всі приємні звуки, такі як мікрохвилі та звуки руху заднім ходом", яким надають перевагу інші папуги у зграї, додав Ніколс. Але якщо решта 92 папуг натомість почнуть лаятися, "усе перетвориться на вольєр для дорослих".

За словами Ніколса, після деякого часу в ізоляції інтеграція п'яти первісних птахів у зграю була "в основному" успішною, але вони все ще іноді лаються, а потім навіть сміються, імітуючи найпоширенішу реакцію на їхню нецензурну лексику.

Папуги точно повторюють звуки, які вони чують, тому "шестеро з них мають чоловічі голоси, двоє – жіночі, і коли вони всі лаються, це звучить дуже погано", пояснив Ніколс.

У парку встановлено великі знаки, які попереджають відвідувачів про мову папуг, але Ніколс сказав, що не отримав жодної скарги.

"Фактично, ми чули набагато більше клієнтів, які лають папуг, ніж папуг, які лають клієнтів", — сказав Ніколс.

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Африканські сірі – дуже соціальні папуги, які утворюють групи до 1000 птахів, щоб ночувати в дикій природі та спілкуються одне з одним у вигляді різних криків.

Дослідники вважають, що їхній інтелект майже не має аналогів у тваринному світі, порівнянний з інтелектом мавп, китів та дельфінів.

За словами Ніколса, лайки особливо легко імітувати африканським сірим, оскільки вони майже завжди вимовляються тим самим тоном і в одному контексті, без будь-яких інших слів.

"Коли ви просите когось піти, ви зазвичай кожного разу кажете одне й те саме", — сказав він.

Наразі у парку сподіваються, що вони вивчать звуки стада та виправлять своє невдоволення.

"Я щойно залишив їх там, і навколо дуже багато шуму, і це чудово... Від скрипу воріт до ляскання дверей, сміху людей і мобільних телефонів", - сказав Ніколс. "Я сподіваюся, що це частина періоду звикання, але я не думаю, що вони колись припинять лаятись, тому що, щойно хтось лається, вони теж починають лаятися".

Нагадаємо, папуга "спалив" господаря на зраді. Відомо, що саме почула дівчина невірного чоловіка.

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