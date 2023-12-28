Оце так пощастило: як коту, знайденому на круїзному лайнері, дивом вдалося уникнути евтаназії

Тепер у нього нова сім'я.

Внаслідок непередбаченого інциденту на круїзному лайнері Royal Caribbean Ovation of the Seas на борт контрабандою пронесли кота, що призвело до серії подій, що закінчилися на щасливій ноті.

Про це написав президент та генеральний директор Royal Caribbean Майкл Бейлі у Facebook.

Кота, якого охрестили Ові, виявили під час планового огляду, що стало сюрпризом як для екіпажу, так і для пасажирів. Залишається незрозумілим, як тварина обійшла круїзну охорону, але передбачається, що гість таємно проніс Ові на корабель у своїй толстовці.

Несподівана знахідка

Присутність Ові було виявлено на іншому кінці земної кулі, але через суворі митні правила кішці не дозволили висадитися ні в Австралії, ні в Новій Зеландії. Це була серйозна проблема, оскільки політика Royal Caribbean передбачає лише емоційну підтримку або тварин-поводирів. Це скрутне становище поставило долю Ові під серйозну небезпеку, оскільки евтаназія здавалася єдиним можливим варіантом.

Кіт Ові / Фото: facebook.com/MichaelBayleyRoyalCaribbean

Втручання та порятунок

Однак з'явився позитивний момент у вигляді втручання президента та генерального директора Royal Caribbean Майкла Бейлі. Попри тяжкі обставини, він організував усиновлення Ові. Співробітник гостьової служби корабля надав кішці новий будинок.

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Нове життя Ові

Після карантину Ові благополучно перевезли назад до США, де маленький кіт зараз мешкає в Майамі разом із членом екіпажу.

Нагадаємо, жінка була шокована, виявивши у вусі павуче гніздо. Вона розповіла, що усе почалося з "тріску".

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