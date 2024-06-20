Оце так пощастить: японець виростив рекордну конюшину з 63 листками (фото)

Японець виростив конюшину з 63 листками.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Згідно з повір'ям, п'ятилисник приносить навіть більше удачі тому, хто його знайшов, ніж чотирилисник. За цією логікою, рекордна конюшина з 63 листками, яку виростив Йошіхару Ватанабе, робить його найщасливішою людиною в світі.

45-річний Йошіхару займається перехресним запиленням конюшини (Trifolium repens L.) у своєму саду в Насусіобарі, Японія, від 2012 року.

Він сказав: "Оскільки кількість листя збільшується з кожним роком, я прагну потрапити до Книги рекордів Гіннеса".

Попередній рекорд з найбільшої кількості листків на конюшині був встановлений 2009 року іншим японцем, Шигео Обарою з міста Ханамакі, який виростив конюшину з 56 листками.

Конюшина з 63 листками / Фото: guinnessworldrecords.com

У Йошіхару є декілька ділянок конюшини, розкиданих навколо його саду. Описуючи, як він почав їх обробляти, він сказав: "Конюшина – звичайна рослина, яка росте скрізь, тому щоразу, коли я бачив чотирилисник, п'ятилисник чи семилисник біля рисових полів або в парках, я брав його додому. Рослина досить сильна, і вам не потрібно нічого з нею робити, тому я просто залишав їх, і вони просто зацвітали".

Коли за декілька років він знайшов 20-листкову конюшину у своєму саду, йому спало на думку встановити світовий рекорд.

"Мені довелося потроїти кількість листя, щоб спробувати побити його, - пригадав чоловік. - Це здавалося не так просто, але листя росло, і я думав, що врешті-решт мені вдасться його здолати".

Йошіхару / Фото: guinnessworldrecords.com

Відтоді, окрім того, що він дозволив конюшині запилюватися природним чином на відкритому повітрі, він ще й вручну запилював ті з рослин, що мали найбільше листя.

До 2020 року йому вдалося виростити конюшину з 49 листками, а 2021-го він впритул наблизився до світового рекорду, отримавши конюшину з 55 листками.

Однак згодом все пішло не зовсім за планом, оскільки Йошіхару каже, що він "не зміг збільшити кількість листя" далі. "Іноді кількість листків може зменшуватися, а іноді ви отримуєте звичайну трилисту конюшину, - пояснив він. - Ми знаємо, що генетика впливає на більшу кількість листків, але не знаємо точно, як це працює".

Коли Йошіхару вперше побачив конюшину-рекордсменку, він нарахував 56 листків, тож був приємно здивований, коли побачив, що вона перевищила 60, коли він їх перелічив. На це йому знадобилася понад годину.

Конюшина з 63 листками / Фото: guinnessworldrecords.com

Йошіхару каже, що він "дуже щасливий", що нарешті здобув цей світовий рекорд. Він додав: "Люди кажуть, що конюшина з чотирма листками приносить щастя, тому було б чудово, якби ця конюшина з 63 листками принесла людям здивування і задоволення".

Нагадаємо, Книга рекордів Гіннеса назвала найдорожчий гамбургер на планеті. Відомо, скільки коштує страва, вкрита золотом і залита кав'яром.

Читайте також: