Оце так пощастить: японець виростив рекордну конюшину з 63 листками (фото)

Він рахував їх понад годину.
Японець виростив конюшину з 63 листками.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Згідно з повір'ям, п'ятилисник приносить навіть більше удачі тому, хто його знайшов, ніж чотирилисник. За цією логікою, рекордна конюшина з 63 листками, яку виростив Йошіхару Ватанабе, робить його найщасливішою людиною в світі.
45-річний Йошіхару займається перехресним запиленням конюшини (Trifolium repens L.) у своєму саду в Насусіобарі, Японія, від 2012 року.
Він сказав: "Оскільки кількість листя збільшується з кожним роком, я прагну потрапити до Книги рекордів Гіннеса".
Попередній рекорд з найбільшої кількості листків на конюшині був встановлений 2009 року іншим японцем, Шигео Обарою з міста Ханамакі, який виростив конюшину з 56 листками.
У Йошіхару є декілька ділянок конюшини, розкиданих навколо його саду. Описуючи, як він почав їх обробляти, він сказав: "Конюшина – звичайна рослина, яка росте скрізь, тому щоразу, коли я бачив чотирилисник, п'ятилисник чи семилисник біля рисових полів або в парках, я брав його додому. Рослина досить сильна, і вам не потрібно нічого з нею робити, тому я просто залишав їх, і вони просто зацвітали".
Коли за декілька років він знайшов 20-листкову конюшину у своєму саду, йому спало на думку встановити світовий рекорд.
"Мені довелося потроїти кількість листя, щоб спробувати побити його, - пригадав чоловік. - Це здавалося не так просто, але листя росло, і я думав, що врешті-решт мені вдасться його здолати".
Відтоді, окрім того, що він дозволив конюшині запилюватися природним чином на відкритому повітрі, він ще й вручну запилював ті з рослин, що мали найбільше листя.
До 2020 року йому вдалося виростити конюшину з 49 листками, а 2021-го він впритул наблизився до світового рекорду, отримавши конюшину з 55 листками.
Однак згодом все пішло не зовсім за планом, оскільки Йошіхару каже, що він "не зміг збільшити кількість листя" далі. "Іноді кількість листків може зменшуватися, а іноді ви отримуєте звичайну трилисту конюшину, - пояснив він. - Ми знаємо, що генетика впливає на більшу кількість листків, але не знаємо точно, як це працює".
Коли Йошіхару вперше побачив конюшину-рекордсменку, він нарахував 56 листків, тож був приємно здивований, коли побачив, що вона перевищила 60, коли він їх перелічив. На це йому знадобилася понад годину.
Йошіхару каже, що він "дуже щасливий", що нарешті здобув цей світовий рекорд. Він додав: "Люди кажуть, що конюшина з чотирма листками приносить щастя, тому було б чудово, якби ця конюшина з 63 листками принесла людям здивування і задоволення".
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