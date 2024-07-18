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Оце так поворот: син забув день народження своєї мами і випадково дізнався шокувальну правду

Оце так поворот: син забув день народження своєї мами і випадково дізнався шокувальну правду

Оце так поворот: син забув день народження своєї мами і випадково дізнався шокувальну правду

Чоловік / Фото: Freepik

Це було не те, на що він розраховував.

Чоловік розповів, як погана історія перетворилася на жахливу після того, як він забув день народження своєї мами.

У повідомленні на X (раніше Twitter) чоловік поділився історією на Fesshole, який може похвалитися мільйоном підписників, де люди діляться приголомшливими сенсаціями та сексуальними зізнаннями.

У темі, яка зібрала понад 480 000 переглядів та безліч коментарів, він написав: "Я забув, коли у моєї мами день народження, тому створив обліковий запис Ancestry, щоб знайти це".

Потім він зайшов на сайт сімейної історії та виявив, що насправді вона не його мама.

Він продовжив: "Виявляється, вона не моя мама, мене всиновили. Але мені вдалося знайти її день народження, тож принаймні з цим розібралися".

Користувачі не змогли втриматися від коментарів: "Це жахливо. Я сказав своєму названому синові, що він усиновлений. Щоразу я розчаровувався в ньому протягом усього його дитинства", "Це мало бути для вас таким сюрпризом… Умовно кажучи, звісно", "Як можна не знати дату дня народження своєї мами?".

Нагадаємо, чоловік дізнався про зради дружини зі своїм босом завдяки дрону. Він показав фото коханців.

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