Оце так відпочив: скорпіон декілька разів вжалив чоловіка за яєчка у готелі (фото)

Чоловік подав до суду на готель у Лас-Вегасі після того, як скорпіон заліз йому в труси і декілька разів вжалив в яєчка.

Про це пише Daily Star.

Це сталося на тлі повідомлень про вторгнення скорпіонів до міста та його передмістя, серед яких найсмертоносніший вид Америки – аризонський короїд.

Майкл Фарчі, художник з Південної Каліфорнії, був укушений під час перебування у вежі готелю Venetian's Palazzo у березні цього року. На фотографіях, наданих потерпілим, зображений невеликий аризонський короїд.

"Я прокинувся від гострого болю в інтимній зоні. Я здивувався", - розповів тоді Фарчі журналістам. "Я простягнув руку, щоб подивитися, що відбувається там, під ковдрою, і відчув ще один гострий біль і ще один".

Скорпіон / Фото: Michael Farchi

Фарачі згадує повну байдужість персоналу готелю після того, як скорпіон завдав мстивого удару. "Представники готелю навіть не перепросили за те, що сталося", - пожалівся він. "Вони просто взяли з мене гроші за номер, ресторан і все, чим я користувався. Жодних перепрошень. Нічого".

У публічній заяві готелю стверджувалося, що "на курорті є протоколи для всіх інцидентів, і ми можемо підтвердити, що вони були дотримані в цьому інциденті".

Один домовласник, який стверджує, що за останні місяці вбив "понад 22 скорпіонів" на своїй ділянці, заявив, що підозрює, що істоти проникли до Лас-Вегаса на пальмах, які були імпортовані для заміських будинків і різних проєктів з озеленення пустелі.

"Лише на одній пальмі можуть ховатися сотні скорпіонів", - повідомили представники Глобальної служби боротьби зі шкідниками в Лас-Вегасі. "У районі Лас-Вегаса мешкає багато видів скорпіонів – 23, якщо бути точним. Більшість видів скорпіонів, які ми бачимо тут, не спричиняють занепокоєння".

Нагадаємо, минулого року скорпіон вжалив жінку на борту літака. Інцидент стався на борту індійської авіакомпанії.

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