"Очі свербіли і сльозилися: студентка тимчасово втратила зір після нарощування вій

Дівчина мала алергічну реакцію на процедуру.

Британка з Ліверпуля тимчасово втратила зір через невдалу процедуру нарощування вій.

Про це повідомляє газета Daily Mail.

Студентка робила процедуру не вперше. Втім, того разу маніпуляція від початку відбувалася не за планом. Косметолог випадково склеїла її верхні та нижні вії. Крім того, кінцевим результатом 18-річна Жасмін Дьюхерст залишилася не задоволеною.

За тиждень після маніпуляції її стан погіршився. "Очі здавались дуже гарячими і свербіли. Їх щипало, вони сльозилися. Одного ранку прокинулася, але не могла їх відкрити", - згадує дівчина.

Фото з відкритих джерел

Причиною виявилася сильна алергічна реакція. Її викликав клей, який косметолог використовувала під час процедури. За словами студентки, нова косметологиня не використала патч-тест для виявлення алергічного контактного запалення шкіри.

Згодом стан дівчини покращився. Втім, вона втратила більшу частину своїх вій.

Як повідомлялося, 23-річна Еймі Сміт з Окхема, Іст-Мідлендс, розповіла, що власні діти не пізнали її після того, як вона погодилася приховати свої 40 тату в межах експерименту для телепрограми. Жінка має малюнки на всьому тілі та на обличчі.

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