Брехун не відводить погляду / © Фото з відкритих джерел

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Звикли думати, що зазвичай брехун відводить очі, нервово кліпає або намагається не дивитися співрозмовнику в обличчя. Але нове дослідження показало дещо несподіване: коли люди приховували інформацію, їхній погляд, навпаки, ставав тривалішим, а моргали вони рідше. Зіниці також реагували на брехню.

Про це йдеться у дослідженні науковців Ульмського університету в Німеччині, опублікованому в журналі PLOS ONE.

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Чому брехун може дивитися просто в очі

У дослідженні взяли участь 36 дорослих добровольців. Їм запропонували незвичну гру: кожен мав вибрати карту, а інша людина — так званий менталіст — намагалася вгадати цей вибір.

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Учасники отримували різні завдання: одні чесно показували обрану карту, інші приховували її, а треті намагалися переконати менталіста, що вибрали зовсім іншу. Увесь цей час вони носили спеціальні окуляри, які відстежували рухи очей, розмір зіниць і частоту моргання.

Найцікавіше відбувалося саме тоді, коли люди намагалися приховати інформацію. Вони моргали рідше, робили менше зорових фіксацій, але довше затримували погляд на кожній із них. Найвиразніше це проявлялося, коли учасники дивилися безпосередньо на людину, яка їх розпитувала, а не на картки.

Тобто поширений стереотип про те, що людина, яка бреше, неодмінно уникає погляду, не підтвердився в цьому експерименті.

Що відбувається зі зіницями

Дослідники помітили й іншу реакцію: зіниці учасників розширювалися, коли вони впізнавали таємно обрану карту. Це відбувалося вже на етапі розпізнавання важливої для них інформації.

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Однак розширення зіниць саме по собі не означає, що людина бреше. Воно може бути пов’язане з увагою та розумовим напруженням. Важливішими для дослідників виявилися зміни моргання й характеру погляду саме під час спроб приховати відоме.

Чи можна за цими ознаками викрити обман

Не всі реакції очей однаково добре допомагали розрізняти правдиві й неправдиві відповіді. Коли учасникам ставили звичайні усні запитання з відповідями «так» або «ні», рухи очей виявлялися менш інформативними.

Натомість дослідники помітили різницю в часі відповіді. На неправдиві запитання учасники реагували приблизно за дві секунди, тоді як правдиву відповідь давали трохи більше ніж за одну секунду.

Та це не означає, що будь-яка довга пауза чи незвично пильний погляд видають брехуна. Експеримент відбувався в контрольованих лабораторних умовах, учасники виконували конкретне завдання, а вибірка була невеликою. Повсякденна розмова, де люди можуть хвилюватися, втомлюватися чи просто замислюватися, — зовсім інша ситуація.

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До того ж дослідники вивчали спеціальний тест на приховану інформацію: він має виявляти, чи впізнає людина певну деталь, яку намагається приховати. Це не універсальний спосіб визначити, чи говорить співрозмовник неправду.

Тож очі справді можуть видавати певні реакції людини, але одного розширення зіниць, рідшого моргання або тривалого погляду недостатньо, щоб звинуватити когось у брехні.

Чому сам погляд не допоможе розпізнати брехуна

Люди часто помиляються, коли намагаються визначити обман за поведінкою. За результатами аналізу понад 200 досліджень, учасники правильно розрізняли правдиві й неправдиві висловлювання лише у 54% випадків. Зокрема, відведений погляд не є доказом обману: людина може уникати зорового контакту через сором’язливість, хвилювання або особливості спілкування.

Інший підхід полягає в тому, щоб перевіряти не міміку, а послідовність самої розповіді. Зокрема, вигадану історію пропонують переказати з кінця: необхідність відтворювати події у зворотному порядку може ускладнити підтримання заздалегідь підготовленої версії. Водночас навіть плутанина в деталях не доводить, що людина свідомо обманює.

Психологи також звертають увагу на інші неочевидні сигнали — наприклад, коли слова людини не узгоджуються з її поведінкою. Проте жодна окрема ознака не підтверджує брехню. Тому набагато важливіше перевіряти факти, зіставляти подробиці та враховувати обставини розмови.

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