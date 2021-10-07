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Очікування - реальність: 10 фото кондитерських виробів, що не відповідають сподіванням

Очікування - реальність: 10 фото кондитерських виробів, що не відповідають сподіванням

Користувачі соціальних мереж з усього світу поділилися найбільшими кондитерськими провалами: від дуже нещасного Малюка Йоди до "нудотної" дзеркальної глазурі.

Кондитерське мистецтво - тонка справа, яка вимагає дотримання рецептури та наявності досвіду. Але не завжди очікування відповідає реальності.

Видання Daily Mail опубліковало фото, які показали, наскільки складно дотримуватися рецепту.

Деякі люди з підбірки були невдоволеними покупцями, які замовляли торти і отримували страви, що виглядали зовсім інакше. Інші були початківцями, які з усіх сил намагалися відтворити свого улюбленого персонажа, але не змогли.

Очікування/Реальність / ©
Очікування/Реальність
Ось така
Ось така "дзеркальна глазур"
Улюбленого дитячого персонажа з
Улюбленого дитячого персонажа з "Вулиці Сезам" важко впізнати
Без попереднього порівняння було б важко сказати, що цей торт був натхненний Гізмо з фільму 1984 року
Без попереднього порівняння було б важко сказати, що цей торт був натхненний Гізмо з фільму 1984 року "Гремліни"
Можливо, сніговику Олафу трохи спекотно / ©
Можливо, сніговику Олафу трохи спекотно
Важко не помітити різницю / ©
Важко не помітити різницю
Цей відтворений єдиноріг мало схожий на оригінал / ©
Цей відтворений єдиноріг мало схожий на оригінал
Малюк Йода трохи засумував / ©
Малюк Йода трохи засумував
Не зовсім те, що замовляли / ©
Не зовсім те, що замовляли
На цьому торті мало бути написано
На цьому торті мало бути написано "Найвеличніший батько у світі"

Нагадаємо, загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао. Насправді, її ідея - привернути увагу до змін клімату.

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