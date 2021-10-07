Очікування - реальність: 10 фото кондитерських виробів, що не відповідають сподіванням

Користувачі соціальних мереж з усього світу поділилися найбільшими кондитерськими провалами: від дуже нещасного Малюка Йоди до "нудотної" дзеркальної глазурі.
Кондитерське мистецтво - тонка справа, яка вимагає дотримання рецептури та наявності досвіду. Але не завжди очікування відповідає реальності.
Видання Daily Mail опубліковало фото, які показали, наскільки складно дотримуватися рецепту.
Деякі люди з підбірки були невдоволеними покупцями, які замовляли торти і отримували страви, що виглядали зовсім інакше. Інші були початківцями, які з усіх сил намагалися відтворити свого улюбленого персонажа, але не змогли.
Нагадаємо, загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао. Насправді, її ідея - привернути увагу до змін клімату.