Очікування - реальність: 10 фото кондитерських виробів, що не відповідають сподіванням

Очікування - реальність: 10 фото кондитерських виробів, що не відповідають сподіванням

Користувачі соціальних мереж з усього світу поділилися найбільшими кондитерськими провалами: від дуже нещасного Малюка Йоди до "нудотної" дзеркальної глазурі.

Кондитерське мистецтво - тонка справа, яка вимагає дотримання рецептури та наявності досвіду. Але не завжди очікування відповідає реальності.

Видання Daily Mail опубліковало фото, які показали, наскільки складно дотримуватися рецепту.

Деякі люди з підбірки були невдоволеними покупцями, які замовляли торти і отримували страви, що виглядали зовсім інакше. Інші були початківцями, які з усіх сил намагалися відтворити свого улюбленого персонажа, але не змогли.

Очікування/Реальність

Ось така "дзеркальна глазур"

Улюбленого дитячого персонажа з "Вулиці Сезам" важко впізнати

Без попереднього порівняння було б важко сказати, що цей торт був натхненний Гізмо з фільму 1984 року "Гремліни"

Можливо, сніговику Олафу трохи спекотно

Важко не помітити різницю

Цей відтворений єдиноріг мало схожий на оригінал

Малюк Йода трохи засумував

Не зовсім те, що замовляли

На цьому торті мало бути написано "Найвеличніший батько у світі"

Нагадаємо, загадкова скульптура зчинила переполох в іспанському Більбао. Насправді, її ідея - привернути увагу до змін клімату.

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