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Очільницю Мінфіну США під час візиту до Китаю почастували галюциногенними грибами

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Очільницю Мінфіну США під час візиту до Китаю почастували галюциногенними грибами

Міністерка фінансів США Джанет Єллен у Китаї / Фото: Associated Press

Страва із грибів, які вважаються отруйними і можуть викликати видіння, належить до традиційної кухні південно-західної частини Китаю.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Китаю побувала на вечері в ресторані традиційної кухні, де подавали галюциногенні гриби. За її словами, жодного негативного ефекту вона не відчула.

Про це очільниця Мінфіну США розповіла в інтерв’ю CNN. 

“Смачна була страва з грибами. Я не знала, що ці гриби мають галюциногенні властивості. Я дізналася про це пізніше", - сказала Єллен про вечерю, яку вона мала з кількома людьми в ресторані, який спеціалізується на традиційних стравах південно-західної частини Китаю.

Джанет Єллен пожартувала, що в неї не було дивних видінь, і зауважила, що “якщо гриби правильно приготувати, що, я впевнена, сталося в цьому чудовому ресторані, вони не мають ефекту”. 

"Нам усім сподобалися гриби, ресторан, і ніхто з нас не відчув жодних негативних наслідків після їх вживання”, — додала вона. 

Гриби, про які йдеться, китайці називають "цзянь шоу цин". Назва походить від однієї з їх характерних властивостей: внутрішня поверхня гриба синіє під тиском, у тому числі в процесі різання. Вони вважаються отруйними і можуть викликати галюцинації. 

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден викликали дискусію в соцмережах після того, як повечеряли у Вашингтоні у популярному місцевому ресторані.

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Дата публікації
Перегляди
1147
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