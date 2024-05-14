"Одержима" дівчина померла у 23 роки після 67 екзорцизмів – її історія та моторошне аудіо процесу

У 16 років коротке життя Аннелізи Мішель почало занурюватися в хаос, коли вона відчула параліч всього тіла та знепритомніла. До цього додалися жахливі видіння демонічних облич, які продовжували переслідувати її до самої смерті у 23 роки.

Її історію пригадало видання Daily Star.

Стан німкені спантеличив медиків і вона звернулася за допомогою до церкви, де за 18 місяців пройшла 67 обрядів екзорцизму. Попри спроби жити нормальним життям, Аннеліза страждала від своєї "одержимості", яка проявлялася в тому, що вона розмовляла різними мовами, з неймовірною силою нападала на членів сім'ї, пила власну сечу, їла павуків і гавкала, як собака.

Її життя стало натхненням для трьох фільмів, серед яких "Шість демонів Емілі Роуз".

Народившись 1952 року в побожній католицькій родині в Баварії, Західна Німеччина, Анналіза мала звичайне виховання, де вона щотижня відвідувала месу. Матір описувала її як тиху, щасливу та розумну дівчинку, яка любила життя.

Аннеліза в дитинстві / Фото: Facebook

На жаль, все змінилося, коли незабаром після того, як Аннелізі виповнилося 16 років, у неї стався напад. Параліч тривав недовго, потім вона отямилася і з часом забула про те, що сталося. Але майже через рік, у серпні 1969-го, вона знову знепритомніла, після чого стався параліч. Цього разу батьки відвезли її до лікарів, і їй поставили діагноз: скронева епілепсія.

Але, попри те, що вона приймала ліки від епілепсії, ситуація не покращувалася. Дівчина почала чути голоси і мати видіння демонічних облич на стінах свого будинку. Вона також повідомляла, що відчуває неприємні запахи, схожі на запах горілих фекалій. 1973 року Аннеліза вступила до університету і навіть зустріла хлопця на ім'я Пітер.

Аннеліза Мішель / Фото: Facebook

Попри те, що вона все ще була дуже хвора, продовжуючи чути голоси і бачити обличчя, вона прагнула жити нормальним життям. Але її стан продовжував погіршуватися. Вона почала чути стукіт у стіни своєї спальні вночі, коли нікого не було поруч.

Міхель стверджувала, що демони шепотіли їй на вухо, що вона буде гнити в пеклі щоразу, коли вона молиться. Аннеліза почала вірити, що в неї вселився сам диявол. Вона звернулася до місцевої католицької церкви, і панотець Ернст Альт вважав, що вона страждає на демонічну одержимість, і закликав місцевого єпископа дозволити екзорцизм.

Панотець Арнольд Ренц, який мав кваліфікацію для проведення екзорцизму, був покликаний для проведення обряду і був шокований тим, що побачив. Здавалося, що ця тендітна дівчина була кинута з положення стоячи на підлогу якоюсь невидимою силою.

Священники перед початком екзорцизму / Фото: Getty Images

Детальні записи були зроблені, коли Аннеліза говорила мовами, рвала на собі одяг і намагалася напасти на тих, хто перебував у кімнаті, з більшою силою, ніж це було природно для дівчини її розміру.

Хоча екзорцизм мав відбуватися таємно, все було добре задокументовано і записано на аудіокасету. Сама Аннеліза просила, щоб ці записи з часом були оприлюднені, щоб були докази того, що диявол був реальним.

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Під час першого екзорцизму, глибоким, гортанним голосом, вона стверджувала, що в неї вселився Люцифер, Юда і Каїн, серед інших. Зрештою, було проведено 67 екзорцизмів, 42 з яких були задокументовані на плівку. Однак Аннеліза не показувала жодних ознак поліпшення, а її батьки на її прохання припинили всі контакти з лікарями.

Аннеліза Мішель / Фото: Facebook

Вона померла у віці 23 років від голоду, важивши на момент смерті лише близько 30 кг.

Аннеліза Мішель / Фото: Facebook

Хоча церква вважала, що це трагічний результат одержимості демонами і невдалого екзорцизму, суд звинуватив священників, які брали участь у цьому, і батьків Аннелізи у вбивстві з необережності.

Всі четверо були визнані винними і засуджені до 6-місячного умовного тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, екзорцист розповів про одержиму, яка "мочилася чорним", а її обличчя "перетворилося на Люцифера". Важкі наркотики, жорсткий секс і гріховна поведінка можуть накликати диявола, каже священник.

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