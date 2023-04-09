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Одержимий цією квіткою: подружжя посварилося, бо чоловік запропонував дуже незвичне ім'я для майбутньої дитини

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Одержимий цією квіткою: подружжя посварилося, бо чоловік запропонував дуже незвичне ім'я для майбутньої дитини

Фото: pixabay.com

Майбутня мама вважає таке ім'я "дурним".

Подружжя посварилося під час вибору імені для майбутньої дитини. Чоловік запропонував назвати дівчинку Кульбаба, дружині це ім'я не сподобалося.

Про цю історію пише mirror.

Майбутня мама вважає таке ім'я "дурним". Вона пояснила, що її партнер був "одержимий" кульбабами з дитинства. І тепер, коли він збирається стати татом, він непохитний в імені Кульбаби для своєї дочки. Жінка переживає, оскільки думає, що таке ім'я може змусити людей вважати їх "великими хіпі", якими вони не є.

"Щоразу, коли люди пишуть тут (Reddit - новинний онлайн-сервіс, а також інтернет-ЗМІ - ред.) про якісь там інші імена, я завжди за це! Я вважаю, що імена мають бути веселими! Однак я не зовсім впевнена, як до цього ставитися правильно", - розповіла вона.

Коментатори посту швидко запевнили майтубню маму, що це ім’я цілком підходить, особливо якщо воно буде використовуватися як по батькові, а не як ім’я.

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Дата публікації
Перегляди
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