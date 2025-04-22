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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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"Одержимий" пожежниками чоловік двічі підпалив власний будинок, щоб зустрітися з ними

Його 80 разів ігнорувала пожежна бригада.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
"Одержимий" пожежниками чоловік двічі підпалив власний будинок, щоб зустрітися з ними

© pixabay.com

У Великій Британії чоловік, одержимий пожежною службою, влаштував дві пожежі у власному будинку.

Як повідомляє Daily Star, вогнеборці двічі виїжджали до будинку Джеймса Брауна за одну ніч після того, як він зателефонував їм і повідомив про пожежу в електрощитку.

Коронний суд Ньюкасла постановив, що це було кульмінацією 80 дзвінків до служби, які 26-річний чоловік зробив за рік. Його описали як такого, що має «захоплення» і «одержимість» пожежною службою, а не пожежами, і сказав, що в ідеальному світі він хотів би бути пожежником.

Зараз він засуджений до умовного тюремного ув’язнення після того, як визнав себе винним у двох випадках підпалу з необережності, що загрожувало життю людей.

Близько 20:15 9 вересня 2023 року Браун викликав пожежників, повідомивши, що в його будинку в Ашингтоні, графство Нортумберленд, сталася пожежа. Він сказав, що іскри вилітали з електролічильника і зайняли постільну білизну в шафі. Пожежники прибули на виклик, загасили невелику пожежу, відключили електропостачання і поїхали. Шафа була пошкоджена вогнем і задимлена.

Приблизно через 90 хвилин Браун зробив аналогічний дзвінок, повідомивши про ще одну пожежу в тому ж місці. Пожежна команда знову прибула на виклик і виявила, що горить постільна білизна. Браун дав ті ж самі пояснення, що і першого разу, проте в той момент не було електрики, тому його розповідь не могла бути правдивою, і пожежники вважали, що пожежа була навмисно підлашована.

Суд почув, що Браун знімав на відео приїзд пожежної служби. Джо Гедворт, обвинувач, сказав: «Поліція дійшла висновку, що пожежа була навмисно розпочата. Підсудний був заарештований і був цілком задоволений своїм арештом. Він був зачарований присутністю пожежників і поліції на його території».

Джеймс Браун / © Newcastle Chronicle

Джеймс Браун / © Newcastle Chronicle

Суд постановив, що збитки внаслідок пожежі, на щастя, були дуже незначними: згорів кабель, що йшов до електролічильника, обгоріла постільна білизна і обгоріла полиця.

Браун, який раніше не мав судимостей, визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення у підпалі з необережності, що загрожувала життю. Він був засуджений до восьми місяців позбавлення волі умовно на два роки з відпрацюванням 150 годин неоплачуваних робіт

Суддя Роберт Адамс сказав йому: «Ви сказали, що в ідеальному світі ви були б пожежником, і у вас є давній інтерес до пожежної служби. Це явно нав’язлива ідея».

Суддя сказав, що за останні 12 місяців Браун звертався до пожежної служби 80 разів, і додав: «Схоже, що ваш основний інтерес полягає в тому, щоб зв’язатися з пожежною службою, а не в тому, щоб влаштовувати пожежі. Якщо ви живете в будинку з терасою і починаєте розпалювати вогонь, існує реальний ризик, що ви можете когось вбити. Ви даремно витрачаєте ресурси пожежної бригади, які могли б бути використані для більш важливих справ, де життя людей в небезпеці. Сподіваюся, ви засвоїли цей урок».

Захисниця Пенні Голл зазначила, що Браун не зробив жодного дзвінка до пожежної служби від моменту скоєння злочинів і шукає допомоги. Вона додала: «Він дуже розкаюється, повністю усвідомлює і намагається змиритися з тим фактом, що якби пожежа сталася, це могло б спричинити реальну небезпеку, і він сказав мені, що люди могли б загинути».

У суді Брауну нещодавно поставили діагноз «аутизм». Раніше він працював прибиральником літаків, але зараз шукає роботу.

Нагадаємо, жінка надіслала «отруєні великодні яйця» сім’ї екса заради помсти. Помер 7-річний хлопчик.

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