Один із найвідоміших круїзних лайнерів у світі затоплять: названо унікальну причину (фото)

Один із найвідоміших круїзних лайнерів у світі, SS United States, має бути навмисно затоплений владою з дуже унікальної причини.

Про це пише LADbible.

Побудований на початку 1950-х років, списаний океанський лайнер був найшвидшим, приймаючи відомих гостей, серед яких Джон Кеннеді, Мерилін Монро, Волт Дісней, Джуді Гарланд та Сальвадор Далі.

Більший за такі відомі кораблі, як "Титанік", він був проданий зі знижкою майже через 20 років, 1969-го; ця новина здивувала багатьох, адже круїзи на нього вже були заброньовані на 1970 рік і далі.

За лаштунками корабель занепадав і не підтримувався належним чином, а більшість його внутрішніх меблів було продано.

Лайнер SS United States / Фото: Getty Images

Тепер, 55 років потому, корабель намагаються затопити офіційні особи в США.

Затоплення SS United States

Дозвіл на це ще не отримано, але плани затоплення старого корабля вже близькі до завершення. Зараз він перебуває у Філадельфії, але планується перевезти величезне судно до флоридського порту Дестін-Форт-Волтон-Біч. Там його затоплять на дні Мексиканської затоки.

Причина затоплення

Перш ніж доправити корабель до Флориди, його потрібно буде відремонтувати, а в такому стані його неможливо перемістити.

Окрім проблем зі структурою, він не є водонепроникним, має непевний стан буксирування та зміщений центр ваги. Як наслідок, його не можна буде зрушити з місця роками.

Але коли він буде затоплений, це буде з поважної причини, оскільки очікується, що SS United States стане притулком для дикої природи для морських мешканців.

Лайнер SS United States / Фото: Getty Images

Дженніфер Адамс, директорка з туризму округу Окалуса, сказала: "Це буде чудовим доповненням до наших штучних рифів і затонулих кораблів і забезпечить необхідне середовище існування для риби".

Проблеми з кораблем

Округ Окалуса купив круїзний лайнер за 10 000 000 доларів у жовтні 2024 року. Повідомляється, що корабель буде в лічених метрах від зіткнення з ключовим мостом – масивним мостом Волта Вітмена через річку Делавер у Філадельфії.

Про це йдеться в заяві Адміністрації річкового порту Делавер, яка експлуатує та обслуговує місцеві мости: "Наразі ми не були поінформовані про будь-які зміни в раніше встановлених дозволах і не отримували повідомлення про відмінності, які могли б вплинути на наші мости".

Чи дістанеться він туди цілим і неушкодженим, ще належить з'ясувати, адже круїзний лайнер стоїть покинутим від 1996 року.

2021 року тодішнім власникам було запропоновано знайти нове місце для корабля після того, як вони припинили платити орендну плату.

Нагадаємо, біля берегів Каліфорнії виявили уламки корабля-привида Тихого океану. Його затопили після Другої світової війни.

Читайте також: