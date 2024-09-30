Один випадок на мільйон: жінка з двома матками народила по дитині з кожної

Мати дві матки – надзвичайно рідкісне явище, а успішно народити з обох – ще більш рідкісне.

Жінка на північному заході Китаю, яка народилася з рідкісною медичною проблемою – двома матками, у вересні народила двійню з обох органів.

Про це повідомляє SCMP.

Жінка на прізвище Лі має хворобу, на яку страждають лише 0,3 відсотка жінок у всьому світі. Обидві її матки були повністю сформовані і мали яєчники та яйцепроводи. Стан подвійних яєчників зустрічається дуже рідко, але ще рідше жінка може успішно народити дитину.

Лі народила хлопчика і дівчинку на початку вересня в лікарні №4 міста Сіань у провінції Шеньсі, коли була на восьмому з половиною місяці вагітності.

"Вагітність в кожній з двох маток через природне зачаття – це дуже рідкісне явище. Ми чули лише про декілька таких випадків як у Китаї, так і за кордоном. Ще рідше жінка з таким станом успішно народжує після 37 тижнів", - прокоментувала старша акушерка лікарні Цай Ін, додавши, що це "один випадок на мільйон".

Зазвичай жінки з двома матками не відчувають симптомів, поки не завагітніють. Під час вагітності вони мають підвищений ризик повторних викиднів, передчасних пологів, недорозвинення плоду та післяпологових кровотеч.

Лі, вік якої не розголошується, вже була вагітна раніше, але на 27 тижні вагітності у неї стався викидень через невстановлені фактори, йдеться у повідомленні.

Після того, як Лі завагітніла в січні, медики розробили ретельний план для забезпечення її безпеки.

Діти народилися здоровими, хлопчик важив 3,3 кг, а дівчинка – 2,4 кг. Під час пологів лікарі провели операцію кесаревого розтину.

Лі та її малюків виписали з лікарні через чотири дні після народження.

Нагадаємо, дитина народилася під час польоту на борту літака та отримала довічні безкоштовні квитки. Немовля з'явилося на світ під час рейсу авіакомпанії EgyptAir.

Читайте також: