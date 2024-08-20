Один з найбільших аеропортів Японії був заблокований через ножиці: що сталося

В Японії стався прикрий інцидент, що заблокував роботу одного з найбільших аеропортів Шін-Чітосе.

У Японії роботу аеропорту заблокували ножиці, які вкрали. Крадіжка відбулася у магазині поруч з виходом на посадку.

Про це пише ВВС.

Доки тривали пошуки зниклого товару, в аеропорту утворилися великі черги, оскільки пасажири були змушені повторно проходити перевірку на безпеку. Як наслідок – довелося скасувати 36 рейсів та відкласти ще 201 політ.

Чимало пасажирів саме поверталися після щорічного японського свята Бон. Однак після скасування рейсів їм довелося чекати на наступний літак.

Після цього інциденту Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму звернулося до аеропортів префектури Хоккайдо, де і розташоване летовище Шін-Чітосе, з проханням розслідувати причину інциденту та запобігти подібним випадкам.

Доля ножиць виявилася цікавою. Вони зникли в суботу, 17 серпня, а знайшли їх наступного дня, 18 серпня.

Користувачі соцмереж високо оцінили реакцію аеропорту на інцидент. Чимало з них заявили, що це підтвердило їхню впевненість у безпеці польотів в Японії.

Нагадаємо, жінка з Нової Зеландії подала на свого хлопця до суду після того, як він не відвіз її до аеропорту, через що вона запізнилася на рейс.

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