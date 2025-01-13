Одинока жінка провела яскраву відпустку, але навіть не мріяла про те, що сталося далі (фото)

Під час відпустки в Португалії жінка зайшла в додаток для знайомств і отримала більше, ніж очікувала.

Одинока британка Дженна Карр під час відпочинку в Португалії познайомилася у застосунку Tinder із "гарним хлопцем, який теж любив подорожувати". І те, що могло би стати звичайним одноразовим побаченням, зрештою перетворилося на родину з двома дітьми і подорожі світом.

Історію Дженни переповідає Newsweek.

29 грудня Карр опублікувала відео в Instagram, оприлюднивши один день зі свого життя. Відтоді ролик передивилися тисячі користувачів, які залишили понад 8 тис. вподобайок та багато інших приємних реакцій.

Фото: @thetravelmum/Instagram

"Ви зустрічаєте місцевого хлопця на Tinder під час відпустки в Португалії, починаєте стосунки на відстані, і всі кажуть, що з цього ніколи нічого не вийде, а тепер він тато", — підписала Карр своє відео.

Фото: @thetravelmum/Instagram

Що розповіла жінка про свого партнера

За словами Дженни, під час першого побачення між ними із теперішнім чоловіком виник миттєвий зв'язок.

Тоді вона навчалася на медичному факультеті в Англії, а її новий партнер працював інженером у Португалії, а це означало, що вони могли зустрічатися лише раз на місяць.

"Він був гарним хлопцем, інженером, любив подорожувати і здавався дуже невимушеним під час розмови", — сказала вона.

Історія кохання

Тим часом обранець Дженни захопився "авантюрним характером" дівчини та її жагою до пригод.

"Я багато подорожувала самостійно. Працювала лікарем за кордоном", — розповіла про себе жінка.

Незважаючи на зв’язок між людьми, їхня віддаленість і стрімка кар’єра кожного становили серйозні перешкоди для подальших стосунків.

"Усі казали, що це марна трата часу, тому що це ніколи не спрацює. Мене запевняли, що він ніколи не переїде до Англії. Робота ж в Португалії для мене тоді теж не була пріоритетом". — згадує жінка.

Тим не менш, Карр і її партнер були налаштовані рішуче.

"Мені здається, ми обоє з самого початку зрозуміли, що у нас є щось особливе, і тому докладали зусиль одне для одного. Ми спілкувалися щодня у WhatsApp. Щоночі — відеодзвінки. Спілкування стало найважливішим для нас обох", — додала Дженна.

Тож пара склала план. Після медичного навчання Карра вони вирушили у подорож на Балі та Філіппіни на три місяці, найдовше, що вони коли-небудь проводили разом. Під час цієї подорожі Карр завагітніла, і пара почала будувати плани щодо сімейного життя, яке було стабільним, але повним пригод.

"Ми купили будинок і почали шукати способи жити більш вільним життям, щоб ми могли бути разом як сім’я без зайвих обмежень", — додала Дженна.

Тепер Карр і її сім'я подорожують Мальдівами, однією з багатьох спільних подорожей.

"Найважливіше знайти відповідного супутника життя. Це важливіше, ніж кар’єра, думка інших. Людина, з якою ви будете керувати всім і є найбільшою цінністю", — таку пораду всім, хто шукає свою половинку, дала Дженна.

"Так, важко знайти ідеальну для себе людину, але якщо вам все ж пощастить, не дозволяйте такій дурниці, як відстань, все зіпсувати", — додала вона.

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