Одна близнючка колола ботокс протягом 20 років, а інша – ні: який вони мають вигляд (фото)

Унікальне дослідження однояйцевих близнючок продемонструвало один із найяскравіших прикладів того, як ботокс змінює зовнішній вигляд обличчя.

Про це пише Daily Mail.

За жінками спостерігали протягом майже 20 років: одна робила ін'єкції ботоксу двічі-тричі на рік, а інша відмовилася від процедури.

У звіті, написаному пластичним хірургом з Беверлі-Гіллз, порівняли декілька зображень кожної жінки в різні часи.

Вперше їх сфотографували 2006-го у віці 38 років. На той момент одній з близнючок за останні 13 років зробили щонайменше 26 ін'єкцій ботоксу, а іншій зробили лише декілька уколів.

Жінка ліворуч жила без ін'єкцій, а її сестра праворуч регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

У близнючки, яка регулярно проходила процедуру, шкіра стала помітно гладкішою, а на обличчі з'явилося більше неглибоких зморшок. У той же час у її сестри були більш глибокі зморшки на лобі і помітніші "гусячі лапки", коли вона усміхалася.

Жінка ліворуч жила без ін'єкцій, а її сестра праворуч регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

Потім їх спостерігали 2012 року, коли їм було 44 роки. Близнючка без ботоксу мала помітно більше обличчя і ширшу щелепу, хоча незрозуміло, чи зіграв роль наповнювач.

Жінка ліворуч жила без ін'єкцій, а її сестра праворуч регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

У ході подальшого спостереження обидві сестри заявили, що постійно користувалися сонцезахисним кремом, що виключає можливість того, що зморшки могли бути спричинені тривалим впливом сонячних ультрафіолетових променів. Жодна з них не використовувала ретинол від зморшок і не вела здоровий спосіб життя.

Жінки жили на різних сторонах світу, де рівень сонячного світла суттєво відрізнявся. Одна з них проживала у Мюнхені, де середній УФ-індекс нижчий порівняно з Лос-Анджелесом, де мешкала її сестра.

Жінка ліворуч жила без ін'єкцій, а її сестра праворуч регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

Доктор Вільям Біндер, який опублікував дослідження, заявив, що "ймовірно, довгострокове лікування ботоксом здатне запобігти розвитку імпринтованих ліній не лише за рахунок придушення здатності пацієнта скорочувати цільовий м'яз, але також, можливо, за рахунок модифікації поведінки".

"За тривалого лікування пацієнт може звикнути до того, що у нього практично немає необхідності або можливості скорочувати цільовий м'яз, і зрештою він може навчитися уникати навіть спроб його скорочення. Також вважається, що, знявши таким чином механічний тиск хронічного скорочення м'язів, можна полегшити ремоделювання шкіри. Зморшки утворюються при скороченні м'язів обличчя. У той же час з віком знижується вироблення колагену та еластину – білків, які забезпечують структуру та еластичність шкіри. Шкіра стає тоншою, сухішою і менш здатною зберігати форму, що призводить до утворення зморшок".

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Ін'єкції ботоксу користуються величезною популярністю. Але ін'єкції не позбавлені ризику. Уколи можуть спричинити синці, набряки та почервоніння у місці введення голки. А обличчя може набути застиглого вигляду, а також може з’явитися опущеність брів або повік. Більш серйозні реакції – анафілаксія, задишка, головний біль та навіть грипоподібні симптоми.

Нагадаємо, жінка, яка 40 років носила сонцезахисний крем лише на обличчі, шокувала виглядом шиї.

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