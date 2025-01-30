Одна близнючка розлучилася, а інша – перебувала у шлюбі: як це вплинуло на їхню зовнішність (фото)

Одна з сестер прожила у шлюбі понад три десятиліття, тоді як інша розлучилася зі своїм партнером через 27 років.

Переживання розлучення – одне з найскладніших випробувань, з яким може зіштовхнути життя. Доктор Бахман Гюрон провів дослідження, щоб з'ясувати, чи впливає сімейний стан на зовнішній вигляд.

Для цього він і його команда проаналізували однояйцевих близнюків, які були одружені, і порівняли їх з їхніми братами чи сестрами, які були розлучені або неодружені, передає Unilad.

"Метою цього дослідження було визначити фактори навколишнього середовища, які сприяють старінню обличчя у однояйцевих близнюків", - йдеться у повідомленні

Доктор Гюрон, пластичний хірург з Клівленда, штат Огайо, США, виявив, що близнюки, які пережили розлучення, мають старший вигляд на 1,7 року, ніж їхні рідні брати чи сестри, які не розлучалися.

54-річні жінки Джанет і Джин стали прикладом для дослідження. Науковці виявили, що у Джин, яка розлучилася зі своїм партнером після 27 років шлюбу, були темніші мішки під очима, а також "численні і глибші вертикальні лінії нахмурених брів" і яскраво виражені лінії усмішки.

Джин / Фото: Dr. Bahman Guyuron / American Society of Plastic Surgeons

Джанет, з іншого боку, постаріла не так різко, оскільки була щаслива у шлюбі понад три десятиліття.

Джанет / Фото: Dr. Bahman Guyuron / American Society of Plastic Surgeons

Дослідження хірурга показало, що проблеми у стосунках можуть впливати на те, який ми вигляд маємо, а хронічний стрес пошкоджує ДНК і спричиняє запалення.

"Під час фестивалю "День близнюків" у Твінсбурзі, штат Огайо, 186 пар однояйцевих близнюків заповнили комплексну анкету, після чого були отримані цифрові зображення", - йдеться у дослідженні. "Група експертів переглянула зображення незалежно і зафіксувала різницю у віці близнюків та їхніх рисах обличчя. Потім сприйняті вікові відмінності були співвіднесені з численними факторами".

Нещодавно було проведено дослідження, яке показало, що розлучення батьків може мати довгострокові наслідки для дітей. Дослідники обстежили 13 000 дорослих американців віком від 65 років і виявили, що у кожного дев'ятого респондента, який пережив розлучення батьків у дитинстві, згодом було діагностовано потенційно смертельне захворювання. Це порівняно з одним із 15 осіб, чиї батьки залишилися разом.

Захворюванням, яке їм діагностували, був інсульт – хвороба, яка вбиває п'ять мільйонів людей на рік у всьому світі.

Нагадаємо, близнюки 12 тижнів тренувалися з різницею у 20 хв і були шоковані результатом. Брати вирішили з'ясувати, чи варто докладати вдвічі більше зусиль.

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