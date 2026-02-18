Реклама

Дві пари однояйцевих близнючок продемонстрували, який сильний вплив куріння може мати на обличчя та шкіру.

Наукове дослідження, опубліковане в Pub Med, яке вивчало вплив куріння не лише на організм, але й на зовнішній вигляд та шкіру, використовувало однояйцевих близнюків для оцінки шкідливих наслідків.

Дослідження охоплювало декілька пар близнюків і вивчало вплив куріння та сонячного випромінювання на шкіру, досліджуючи, що відбувається, коли один з близнюків бере участь у цих заходах, а інший – ні.

Однією з пар близнючок, які брали участь у дослідженні, були Барб і Бренда. Протягом щонайменше 14 років Бренда викурювала пів пачки сигарет щодня. А протягом 30 років вона перебувала на сонці приблизно 14 годин на тиждень протягом восьми-десяти тижнів на рік.

На відміну від неї, Барб ніколи не курила і перебувала на сонці лише дві години на тиждень — у сім разів менше, ніж її сестра.

Як видно з фотографій, відмінності у зовнішності близнючок досить разючі.

Бренда (ліворуч) та Барб (праворуч)

Хоча в зморшках немає нічого поганого, шкіра Бренди має набагато більше виражених ліній, ніж у Барб, а її тон має сіруватий відтінок.

Доктор Бахман Гайрурон, пластичний хірург, який очолював дослідження, вказав CNN на те, що він назвав «складками в'ялої шкіри» під очима Бренди, які, на його думку, були наслідком її куріння.

«Коли я бачу це у пацієнтів, мені не потрібно питати, чи вони курять. Я знаю, що курять», — сказав він.

Трохи підколюючи, Барб зазначила, що їй «подобається, коли її називають молодшою» між нею та її сестрою.

Інші наслідки куріння та перебування на сонці були продемонстровані в дослідженні близнючок Жанни та Сьюзан, де Жанна стверджувала, що її сестра має «на 10 років старший вигляд».

Однак дослідники пішли трохи далі, стверджуючи, що Сьюзан має на 11 з чвертю років старший вигляд за Жанну.

Її передчасне старіння було пов'язане з тим, що вона курила протягом 16 років свого життя, а також проводила якомога більше часу на сонці.

Тим часом Жанна намагалася «якнайменше перебувати на сонці».

Жанна (ліворуч) та Сьюзан (праворуч)

Обговорюючи відмінності між близнючками, Гайрурон вказав на темні, нерівномірні зміни кольору шкіри та пігментні плями Сьюзан.

Він також зазначив, що ультрафіолетове випромінювання від сонячних променів може знижувати еластичність шкіри, збільшувати кількість зморшок і поглиблювати складки.

Він зазначив: «Це дослідження підтверджує деякі з тих переконань, які вважалися найбільш науковими. Серед близнюків, які мали різницю у тривалості куріння більш ніж п'ять років, близнюки, які курили довше, мали гірші показники щодо мішків під нижніми повіками, мішків під щоками та зморшок на нижній губі».

По суті, лікар пояснив, що куріння «зменшує утворення колагену» і «зменшує товщину шкіри», що знижує «еластичність шкіри» і сприяє «передчасному старінню».

