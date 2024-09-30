Одна на 10 000: чоловік виявив у святковій вечері рідкісну знахідку (фото)

Жінка була "по-справжньому шокована" після того, як її партнер знайшов перлину, коли їв мідії під час святкування її дня народження.

Про це пише BBC.

Пейдж Гокінс розповіла, що коли її коханий їв мідії в ресторані морепродуктів The Quayside в Сторпорт-он-Северні, Велика Британія, він "вкусив щось дуже тверде і... витягнув це з рота".

Вона описала цю знахідку як "маленький подарунок, який він зробив їй на день народження".

Іменинниця сказала, що сподівається вставити її в своє намисто.

Чоловік знайшов перлину в мідії / Фото: The Quayside

У ресторані Stourport Marina повідомили, що Гокінс знайшла свою "першу і єдину природну перлину" в одній з корнуольських мідій.

На запитання, чи усвідомлювала вона, що таке трапляється дуже рідко, жінка відповіла: "Я з'їла багато мідій у свій час і ніколи не зустрічала нічого подібного. Я навіть поґуґлила, щоб дізнатися, наскільки вони рідкісні, і виявилося, що їх зустрічається десь одна на 10 000".

Чоловік знайшов перлину в мідії / Фото: The Quayside

Зі свого боку, Скотт Епплгарт, співвласник ресторану, який відкрився 2020 року, сказав: "Ми продаємо 25 кг мідій на тиждень. За всю історію бізнесу ми ніколи не стикалися з таким".

Нагадаємо, жінка випадково виявила, що під її будинком живе незнайомка. Вона поділилася своїми знахідками в соціальних мережах після того, як знайшла речі під будинком.

Читайте також: