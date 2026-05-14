Під час подорожі до Австрії за бажання поділитися стравою з близькими тепер доведеться доплатити. Популярні ресторани країни масово запроваджують плату за додаткову порожню тарілку, яка подекуди сягає 11 євро.

Про це пише Kreiszeitung.

Туристи в Австрії дедалі частіше стикаються з несподіваною практикою — ресторани почали стягувати окрему плату за додаткову тарілку, якщо відвідувачі хочуть поділити одну страву на кількох.

Ще близько двох років тому гучний скандал викликав елітний ресторан на озері Вертерзее, де за порожню тарілку просили 8 євро. Водночас одна з піцерій у Гріскірхені пішла ще далі та встановила плату в 11 євро за поділ страви.

Нещодавно цей заклад відвідала сім’я з двома маленькими дітьми. Батьки планували замовити одну піцу на двох дітей, однак у меню було чітко зазначено: ділити страви заборонено без додаткової оплати. За ще одну тарілку заклад вимагав 11 євро — стільки ж коштує найдешевша піца в меню.

Зрештою родині довелося замовити другу піцу, хоча чоловік назвав політику ресторану «надмірною та обурливою».

Натомість ресторатор із Зальцбурга Ернст Рюрінгер підтримав таку практику, заявивши, що постійне ділення піци — це «просто погана звичка, що вийшла з-під контролю».

«За словами моєї тітки, так само справи йдуть і в одному відомому ресторані в Лінц-Урфарі. Там відбувався день народження. Двоє дітей моєї кузини хотіли розділити шніцель, бо цілий був би завеликим для кожного з них. Чи могли вони отримати ще одну тарілку? Так, але це коштуватиме Х євро, я не знаю точну суму», — написав один користувач у Reddit.

До слова, іспанський ресторан Sushi Toro у Гельвесі, який працює у форматі шведського столу «їж скільки хочеш» за 16,9 — 23,9 євро, запровадив штрафи за блювання. Заклад пішов на такий крок через відвідувачів, які переїдають до нудоти безпосередньо за столами або в санвузлах. Керівництво пояснило, що це створює надмірне навантаження на персонал і порушує санітарні норми. Гостей закликають замовляти лише ту кількість їжі, яку вони здатні з’їсти.

