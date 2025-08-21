«Це просто тортури»: одна і та сама пісня довела британця до сказу / © Pixabay

Мешканець Великої Британії довів сусіда до нервового зриву, щодня вмикаючи одну й ту саму пісню на повну гучність з колонок.

Про це йдеться в дописі в Reddit.

Британець розповів, що його сусід майже щодня протягом останніх кількох тижнів крутив одну пісню «Party Rock Anthem» гурту LMFAO.

«І я не маю на увазі, що він вмикає її час від часу. Ні, він слухає її постійно, на повну гучність, повторюючи одну і ту саму, з обіду та аж до вечора. Бас так гатить, що стіни просто ходором ходять. Спочатку я подумав, що це якось смішно, типу, хто ще слухає цю пісню? Але тепер це просто тортури. Я знаю кожне слово і ритм напам’ять, навіть коли вона не грає. Вона постійно застрягла в моїй голові „, — розповідає чоловік.

Коли чоловік спробував попросити сусіда зробити звук тихіше, той просто посміхнувся і сказав: «Це ж круто, правда?» Потім зачинив двері.

«Я скаржився орендодавцю, але нічого не змінилося. Я працюю з дому, тому весь день слухаю цей саундтрек. Навіть навушники з шумопоглинанням не дуже допомагають, бо весь будинок вібрує. Чесно кажучи, вже думаю включати „Let It Go“ на повторі, щоб насолити у відповідь, але боюся, що стане ще гірше», — сказав британець, додавши, що хотів виговоритися, поки не «з’їхав з глузду».

