Одна з авіакомпаній змінила правила для пасажирів: без чого вас не пустять на літак

Авіакомпанія Ryanair попередила пасажирів про зміну правил: від 3 листопада для всіх рейсів будуть обов’язковими лише цифрові посадкові талони. Паперові версії, роздруковані вдома, більше не прийматимуться.

Про це пише Daily Mail.

Як заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі, компанія повністю відмовляється від паперових посадкових талонів. Він зазначив, що 85–90% пасажирів уже користуються смартфонами для посадки, і мета — перевести всіх на цю технологію.

За даними Ryanair, такий крок дозволить щороку заощаджувати 300 тонн паперу, а також спростить подорожі, оскільки всі документи зберігатимуться в одному додатку. Крім того, додаток myRyanair надаватиме пасажирам оперативні оновлення у разі затримок або скасувань рейсів.

Майкл О’Лірі запевнив, що пасажирам не варто хвилюватися через розряджений телефон чи його втрату. Якщо ви зареєструвалися на рейс онлайн до прибуття до аеропорту, компанія видасть вам паперовий посадковий талон безкоштовно.

Деякі країни, зокрема Марокко, досі вимагають паперові посадкові талони. Ryanair прийматиме їх на рейсах на цих напрямках. Авіакомпанія вже домовилася про перехід на цифровий формат з Албанією, який набуде чинності від березня. Ryanair стягує плату до 55 фунтів стерлінгів за реєстрацію безпосередньо в аеропорту замість онлайн.

