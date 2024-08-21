Одна з найвідоміших історій вимирання: вчені з'ясували, ким насправді був зниклий птах додо (відео)

Попри те, що нелітаючий птах додо зник лише кілька століть тому, він залишається однією з найзагадковіших істот, які коли-небудь існували на нашій планеті.

Можливо, найвідомішим вимиранням в історії людства було вимирання у 17 столітті птаха додо, який не вмів літати. Попри те, що про додо написано дуже багато наукових статей, вчені понад 400 років сперечалися щодо того, ким були ці загадкові істоти.

Про це пише IFLScience.

Додо були ендеміками острова Маврикій в Індійському океані. Тобто ці птахи мешкали на клаптику суші площею менш ніж дві тисячі квадратних кілометрів й не зустрічалися більше ніде у світі.

Вони вимерли до 1693, менш ніж через 100 років після того, як голландці відкрили і колонізували Маврикій у 1598 році. Птах, який врешті решт виявився родичем всім відомих голубів, мав зріст близько 1 метра і був знищений щурами та свинями, завезеними на острів європейцями.

Хоча після зникнення унікальних додо пройшло лише кілька сотень років, досі був знайдений лише один повний скелет особини додо. Його виявив у 1903 році любитель-натураліст і за сумісництвом перукар Етьєном Тіріу біля гори Ле-Пус на острові Маврикій.

Додо довгий час був предметом безлічі суперечок і помилок. Деякі дослідники взагалі заперечували його існування і називали міфічною істотою. Інші – приписували майже кожні знайдені рештки птахів новому виду додо. У новому дослідженні команда вчених під керівництвом доктора Ніла Гостлінга з британського університету Саутгемптона вивчила усі доступні документи і дослідження з моменту відкриття додо. Врешті решт дослідники дійшли висновку, що у світі завжди існував лише один єдиний вид додо.

Плутанина у класифікації цих птахів, які "уособлюють собою руйнівний потенціал людства", на думку вчених була викликана тим, що птахів описували й надавали імена ще до того, як у світі були прийняті єдині принципи класифікації живих видів.

Водночас популяція додо після відкриття стрімко скорочувалась, а якісних експонатів у колекціях природничої історії залишилось дуже небагато.

Під час нового дослідження вчені вивчили літературу та музейні експонати від 1598 року й до наших днів, включно з єдиним зразком м'якої тканини додо, що зберігається в Оксфордському музеї.

Результати дослідження остаточно встановили, що на Землі існував лише один вид нелітаючого птаха додо (Raphus cucullatus), який були членом сімейства колумбід (голубиних і горлиць).

Нагадаємо, вчений назвав дату наступного масового вимирання на Землі. Кліматолог дав свій прогноз на майбутнє й описав, яким буде цей процес, який уже почався.

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