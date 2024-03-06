Однакові зовнішність, одяг та навіть імена з прізвищами: чоловік зустрів у літаку свою копію (фото)

Пасажир літака, ймовірно, подумав, що полетів до паралельного виміру, сидячи поряд зі своїм двійником, який мав таку ж зовнішність, одяг і навіть ім'я.

58-річний Марк Гарланд розповів South West News Service про дивовижну зустріч, яка відбулася 2 березня під час польоту з Лондона до Бангкока.

Водій автобуса, родом із Троубріджа, Велика Британія, як повідомляється, проходив реєстрацію на свій рейс, коли агенти на посадці з подивом сказали йому, що він уже зареєструвався. Лише пізніше співробітники зрозуміли, що одним рейсом летіли два Марка Гарланди.

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Другим був 62-річний будівельник з Вормлі, Брістоль, який був точною копією свого молодшого колеги зі схожими рисами обличчя та такою ж лисиною.

Марк-молодший пояснив, що співробітник стійки реєстрації, очевидно, не вказав номер бронювання і натомість зареєстрував свого двійника, що спочатку спричинило у нього певне хвилювання.

"Я простояв біля стійки реєстрації 40 хвилин, поки вони намагалися вирішити проблему", - нарікав транзитний співробітник. "Потім нам довелося рано йти до виходу на посадку, щоб виявити наші випадки".

Саме тоді двійники зустрілися особисто — досвід, який змусив їх подивитись у дзеркало.

"Я був шокований тим, наскільки це дивно", - сказав молодший Марк, побачивши свого дублера в польоті. "Люди говорили, що ми можемо бути братами. Я сказав: "Дивись, я Марк Гарланд", показуючи йому свій паспорт, і він почав сміятися, відкрив свій паспорт і показав мені своє ім'я".

Марки Гарланди / Фото: SWNS

Потім вони жартома почали звинувачувати один одного в тому, що створили так багато "проблем".

Старший Марк був також приголомшений цією зустріччю, вигукуючи: "Це було безумство – я ніколи не бачив нічого подібного. Я підходжу до столу і бачу хлопця, який має такий самий вигляд, як я, але він трохи більший за мене", — сказав будівельник, перш ніж зухвало пожартувати. "Я гарніший".

Молодший і старший Марк випадково вирішили поїхати до Таїланду на канікули на чотири і три тижні відповідно. І на цьому щасливий випадок не закінчився: коли пара сіла у літак, вони виявили, що сидять поруч один з одним.

Вони спілкувалися протягом 11,5-годинного польоту, під час якого зрозуміли, що у них є набагато більше спільного, ніж просто збіг імен і зовнішності. Ці двоє жили всього за 15 хвилин і раніше неусвідомлено перетиналися.

"Я водій автобуса, і Марк сказав, що іноді користується моїм автобусом", - сказав Марк.

Крім того, обидва чоловіки мали по чотири дитини, хоча водій автобуса Марк ніколи не був одружений, а будівельник Марк був розлучений.

Вони навіть знали деяких із тих самих людей. "Один із моїх колег знає його і ходить із ним до пабу", — сказав молодший Марк.

І, звичайно ж, обидва чоловіка мають пристрасть до Таїланду, кожен з них відвідував цей рай Південно-Східної Азії десятки разів.

"Я сказав йому, що був там 13 разів, а він сказав мені, що був 83 рази", - сказав старший Марк.

До кінця польоту пара стала настільки нерозлучною, що Марк-молодший "трохи подрімав у нього на плечі".

Тепер обидва Марки вважають, що це початок постійного зв'язку. "Ця випадкова зустріч зробила мене щасливим", - сказав водій автобуса, який планує підтримувати зв'язок зі своїм старшим колегою і зустрітися за кухлем пива в Таїланді.

"Я знайшов друга на все життя", - підтримав старший Марк.

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