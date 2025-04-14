Одне з найкращих селфі в історії: турист зробив фото з лінивцем і розірвав Мережу

Кумедне селфі з лінивцем

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Турист під час відпочинку в тропіках зробив селфі із лінивцем на дереві. Фото вже встигли назвати «одним з найкращих фото в історії».

Щодо цього можна пересвідчитися на Reddit.

«Тримай здалеку, друже, — краще буде видно! Зосередьтеся на об’єкті, тому що це насправді Я, а не Ви… Я теж можу підняти лапу… перемога за мною :) Ось я, лежачи, на своєму дереві, а ось ти…» — йдеться у жартівливому дописі під фото чоловіка з тваринкою.

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Фото з лінивцем на Reddit

Користувачі в соцмережах визнали, що кадр насправді такий крутий, що може претендувати на статус «одного з найкращих в історії».

В кадрі можна побачити чоловіка із селфі-палицею, яку він витягнув, щоби спіймати у кадр лінивця, що висів на одній з гілок.

На фото чоловік демонструє переможний жест «V», а лінивець ніби посміхається, притримуючи гілку, аби турист «не випав» з кадру.

Поки не вдалося точно встановити, хто є автором селфі, а також де і коли воно було зроблено.

Як коментують фото з лінивцем в Мережі

У коментарях користувачі оцінили світлину і засипали її компліментами, проте не все так однозначно.

Оцінки фото насправді виявилися різними:

«Це точно одне з найкращих селфі в історії»;

«Уявляю, як лінивець каже: „Я тримаю гілку, а ти тримаєш палицю“;

«Фото хоч і крутезне, але чоловіку краще не втручатися задарма до лінивця. Треба поважати тварин»;

«Чоловік зробив собі селфі всього життя. Тепер ніяке інше не зможе бути кращим за це»;

«Я був готовий до того, що кадр буде поганим. Але визнаю — вийшло пречудово!»;

«Агов, де повага до лінивця? Краще б просто зробив фотку на тлі тропічних рослин».

Нагадаємо, єдиним на планеті трійнятам великої панди виповнилося 10 років.

Фото тварин зробили в сафарі-парку Чимелонг в Гуанчжоу (Китай), де пандам спекли торт, а відвідувачі заспівали їм пісню про день народження.

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