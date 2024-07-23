Однокласники ніколи не забудуть: хлопець прибув на випускний у мішку для трупів – фото

Підготуватися до цього допомагала його мама.

У Великій Британії підліток шокував усіх на шкільному випускному після того, як прибув на вечірку у мішку для трупів у рамках страшного трюку.

Про це пише New York Post.

"Вони думатимуть про це довгі роки", - сказала Kennedy News 38-річна мама хлопчика Лаура Джеймсон, яка допомогла організувати цю витівку.

Повідомляється, що її син Лукас, який навчався в 11 класі, хотів справити незабутнє враження. Відмовившись від оренди вертольота, юнак вирішив, що його викинуть із фургона, як труп — ідея, висунута другом сім'ї. Його мама назвала цю пропозицію "блискучою".

"Завжди дуже приємно бути оригінальним і думати про щось незвичайне", - захоплювалася мама чотирьох дітей, яка замовила три мішки для трупів – для Лукаса і двох друзів – і балаклави для осіб, які перевозять сумки, готуючись до урочистого виходу сина.

Хлопець прибув на шкільний випускний у мішку для трупів / Фото: Kennedy News and Media

Однак Лаура побоювалася, що у неї можуть виникнути проблеми через придбання таких підозрілих предметів, і пояснила: "Якби хтось спостерігав за мною, я, ймовірно, викликала б поліцію".

Хлопець прибув на шкільний випускний у мішку для трупів / Фото: Kennedy News and Media

Друзі Лукаса спочатку також стримано ставилися до цього химерного трюка, однак, зрештою, вони погодилися після того, як він сказав їм, що вони не зможуть супроводжувати його на випускний, якщо вони не візьмуть у ньому участі.

Напередодні вечірки мама британця повідомила вчителям про їхній план, щоб вони могли сфотографуватися, а також, щоб вони не телефонували до поліції.

Хлопець прибув на шкільний випускний у мішку для трупів / Фото: Kennedy News and Media

Коли 6 липня настав важливий день, вітчим Лукаса Дін Джеймсон та двоє їхніх друзів одягли балаклави, відвезли їх на місце події та допомогли залізти у мішки для трупів.

Хлопець прибув на шкільний випускний у мішку для трупів / Фото: Kennedy News and Media

Потім вони витягли штучні трупи з мішка і поклали їх на землю, перш ніж розстебнути блискавку, і хлопці у костюмах та сонцезахисних окулярах вискочили, як бойзбенд.

Хлопець прибув на шкільний випускний у мішку для трупів / Фото: Kennedy News and Media

"Всі казали, що це був найкращий вихід, який вони коли-небудь бачили. Усі вчителі сказали, що це абсолютно оригінально", - захоплювалася Лора. "Це краще, ніж просто ваша традиційна модна машина. Я ніколи не бачила такого раніше. Думаю, вони завжди це пам'ятатимуть, і я думаю, що всі інші теж".

Лаура з синами / Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, вчені визначили вік, коли закінчується "дитинство" та настає психологічна зрілість у чоловіків. Дослідники виявили, що справжня зрілість у чоловіків настає лише у віці 43 років, а жінки стають дорослими до 32 років.

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