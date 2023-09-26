Однорічний хлопчик із бородою спричинив фурор у Мережі: "Має вигляд на 35" (відео)

Малюк від голови до п'ят покритий густим волоссям.
Маленький Жоао Мігель підкорив соціальні мережі після того, як за останні декілька тижнів у TikTok стали вірусними відеоролики з його участю.
Дитина з надзвичайною густотою волосся розбурхала Інтернет, і багато хто стверджував, що хлопчик має вигляд дорослого чоловіка.
Батьки бразильця вже декілька місяців публікують відео з хлопчиком, зібравши понад 100 тисяч підписників.
@babyjoaomiguel07 ♬ som original - Tal pai tal filho
На відео видно, як дитина займається звичайними дитячими справами, проте вона від голови до п'ят покрита густим каштановим волоссям, має широкі брови і більше волосся на голові, ніж у більшості малюків його віку.
@babyjoaomiguel07 ♬ som original - Tal pai tal filho
А ще у Мігеля є борода, що неабияк здивувало користувачів:
- У нього борода краща, ніж у більшості чоловіків
- Хлопчик вигнав батьків, коли прийшов додому з пологового
- Йому вже 18, і він готовий покинути будинок
- Він готовий сходити до нічного клубу після роботи
А щодо іншої публікації, де він п'є молоко з пляшечки, користувачі запитували, чи насправді він п'є "текілу, бо має значно старший вигляд".
@babyjoaomiguel07
@♬ som original - Tal pai tal filho
Батьки офіційно не розголошують, чому саме дитина має стільки волосся на тілі, але багато хто в соцмережах підозрює, що це ні що інше, як надлишок гормонів.
@babyjoaomiguel07 ♬ som original - Tal pai tal filho
На думку фахівців, офіційна назва дуже волохатих малюків – лануго. Педіатриня Беверлі Купферт сказала: "Якщо ваша дитина народилася з лануго, воно зникне протягом декількох днів чи тижнів. Проте, якщо волосся затримається ще трохи, це теж нормально. У деяких культурах волосся на тілі може зустрічатися частіше і зберігатися після перших декількох місяців життя".
Нагадаємо, дитина з надзвичайно рідкісним захворюванням народилася з величезними руками та грудьми. Мама ніжно називає її "малюком Халком".
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