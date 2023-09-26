Однорічний хлопчик із бородою спричинив фурор у Мережі: "Має вигляд на 35" (відео)

Маленький Жоао Мігель підкорив соціальні мережі після того, як за останні декілька тижнів у TikTok стали вірусними відеоролики з його участю.

Дитина з надзвичайною густотою волосся розбурхала Інтернет, і багато хто стверджував, що хлопчик має вигляд дорослого чоловіка.

Батьки бразильця вже декілька місяців публікують відео з хлопчиком, зібравши понад 100 тисяч підписників.

На відео видно, як дитина займається звичайними дитячими справами, проте вона від голови до п'ят покрита густим каштановим волоссям, має широкі брови і більше волосся на голові, ніж у більшості малюків його віку.

А ще у Мігеля є борода, що неабияк здивувало користувачів:

У нього борода краща, ніж у більшості чоловіків

Хлопчик вигнав батьків, коли прийшов додому з пологового

Йому вже 18, і він готовий покинути будинок

Він готовий сходити до нічного клубу після роботи

А щодо іншої публікації, де він п'є молоко з пляшечки, користувачі запитували, чи насправді він п'є "текілу, бо має значно старший вигляд".

Батьки офіційно не розголошують, чому саме дитина має стільки волосся на тілі, але багато хто в соцмережах підозрює, що це ні що інше, як надлишок гормонів.

На думку фахівців, офіційна назва дуже волохатих малюків – лануго. Педіатриня Беверлі Купферт сказала: "Якщо ваша дитина народилася з лануго, воно зникне протягом декількох днів чи тижнів. Проте, якщо волосся затримається ще трохи, це теж нормально. У деяких культурах волосся на тілі може зустрічатися частіше і зберігатися після перших декількох місяців життя".

Нагадаємо, дитина з надзвичайно рідкісним захворюванням народилася з величезними руками та грудьми. Мама ніжно називає її "малюком Халком".

Читайте також: