Однорічний малюк став наймолодшим художником у світі – фото, подробиці

У віці 1 року 152 днів маленький Ейс-Ліам Нана Сем Анкрах з Гани є наймолодшим у світі художником чоловічої статі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Його мама Шантель, також художниця, виявила пристрасть Ейса-Ліама до малювання, коли йому було лише 6 місяців.

"Коли він вчився повзати, я розстелила на підлозі шматок ненатягнутого полотна і капнула на нього фарбу, щоб зайняти його, поки я працювала над картиною на замовлення", - пояснила вона. "Він зрештою розмазав фарбу по всьому полотну, і в процесі створив свій перший шедевр під назвою "Повзання". Було видно, що він знаходив у цьому багато радості".

Хлопчик із Гани став наймолодшим у світі художником / Фото: guinnessworldrecords.com

Відтоді Ейс-Ліам привернув до себе значну увагу національних та міжнародних ЗМІ, а також першої леді Республіки Гана.

"Він створив галас і активізував розмову про цінування мистецтва, а також про відкриття і розвиток талантів у дітей", - прокоментувала Шантель.

З більш ніж 20 картинами, створеними ним, Ейс-Ліам взяв участь у своїй першій груповій виставці The Soundout Premium Exhibition в Музеї науки і техніки в Гані. Там було представлено і виставлено на продаж загалом 10 його робіт. З цих 10 робіт дев'ять були продані під час виставки.

Хлопчик із Гани став наймолодшим у світі художником / Фото: guinnessworldrecords.com

Ейс-Ліам обожнює відчуття фарби на руках, яскраві кольори та можливість самовираження через живопис. "Для нього це весела і творча віддушина, і він насолоджується свободою досліджувати і творити без обмежень", - пояснила Шантель.

Відколи він почав говорити, він просив малювати, оскільки це стало його улюбленим заняттям. Що стосується сенсу його шедеврів, то, за словами Шантель, мистецтво Ейса-Ліама – це скоріше експресія та дослідження, ніж передача певних повідомлень.

"Його абстрактні картини надихаються навколишнім світом: кольорами, формами, текстурами та його настроєм. Кожна картина є вираженням його допитливості та радості від відкриття нових речей".

Хлопчик із Гани став наймолодшим у світі художником / Фото: guinnessworldrecords.com

Насправді, сеанси малювання Ейса-Ліама є спонтанними і залежать від його настрою. Після того, як його зона для малювання обладнана полотнами та фарбами, він заходить до своєї студії і обирає розмір полотна та кольори, яким віддає перевагу.

"Потім він кличе мене, щоб я відкрила для нього пляшечки з фарбами, а потім починає обережно, але спонтанно наносити фарбу на полотно", - розповіла Шантель. "Сеанс малювання може тривати від декількох хвилин до пів години, залежно від того, що його цікавить в цей момент. Іноді він залишає картину і повертається до неї через декілька днів, щоб закінчити. Коли він закінчує, то каже: "Мамо, закінчуй".

Хлопчик із Гани став наймолодшим у світі художником / Фото: guinnessworldrecords.com

Після того, як його рекорд наймолодшого художника (хлопчика) у світі був затверджений, горда родина Ейса-Ліама почала шукати можливості для того, щоб помістити його в середовище, де його художній талант міг би розвиватися завдяки якісній освіті.

"Ми сподіваємося знайти для нього міжнародні стипендії, а також міжнародні можливості для продажу своїх робіт".

Шантель радить батькам заохочувати та підтримувати інтереси дитини, незалежно від того, наскільки рано вони з'явилися: "Кожна дитина унікальна, і плекання її захоплень може призвести до дивовижних відкриттів і досягнень".

Ейс-Ліам із мамою / Фото: guinnessworldrecords.com

Для людей, які хочуть побити світовий рекорд, вона підкреслила, наскільки важливо ретельно дотримуватися правил: "Прочитайте їх знову і знову, перш ніж спробувати".

Нагадаємо, жінка з найтоншою талією у світі утримує рекорд протягом 25 років. За росту 1,72 м її талія в корсеті становить лише 38,1 см, а без корсета – 53,34 см.

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