Однорічний малюк загриз змію, сплутавши її з іграшкою – фото

У цей час дитина гралася на даху будинку.
В індійському селі однорічний хлопчик загриз змію, сплутавши її з іграшкою.
Про це повідомляє Need To Know.
Маленький Ріанш грався на даху свого будинку, коли натрапив на плазуна. Мабуть, думаючи, що це іграшка, він підняв її і почав жувати.
Мама Ріанша жахнулася, побачивши сина з рептилією, що висить у нього з рота. Вона підбігла до нього і швидко вирвала її з його рук.
На жахливому знімку зображено чорну змію зі слідом укусу приблизно на середині тіла.
Ріанш та частково розчавлена змія були доставлені до місцевого медичного центру. Там малюкові зробили аналізи та виявили, що він здоровий.
Змія була визнана мертвою. Вона була ідентифікована як дитинча неотруйного виду. Їх часто помічають у цьому районі під час сезону мусонів.
Користувач соціальних мереж припустив, що це була сліпун брамінський. Дорослі особини зазвичай мають довжину від 5 до 10 см і в Європі їх знаходили в Іспанії, Італії та Мальті.
Нагадаємо, триметровий пітон вистрибнув із туалету та вкусив чоловіка за яєчка. Він відверто розповів про своє болісне випробування.
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