Однорічний малюк загриз змію, сплутавши її з іграшкою – фото

В індійському селі однорічний хлопчик загриз змію, сплутавши її з іграшкою.

Маленький Ріанш грався на даху свого будинку, коли натрапив на плазуна. Мабуть, думаючи, що це іграшка, він підняв її і почав жувати.

Мама Ріанша жахнулася, побачивши сина з рептилією, що висить у нього з рота. Вона підбігла до нього і швидко вирвала її з його рук.

На жахливому знімку зображено чорну змію зі слідом укусу приблизно на середині тіла.

Хлопчик загриз змію / Фото: Jam Press

Ріанш та частково розчавлена змія були доставлені до місцевого медичного центру. Там малюкові зробили аналізи та виявили, що він здоровий.

Ріанш із мамою / Фото: Jam Press

Змія була визнана мертвою. Вона була ідентифікована як дитинча неотруйного виду. Їх часто помічають у цьому районі під час сезону мусонів.

Користувач соціальних мереж припустив, що це була сліпун брамінський. Дорослі особини зазвичай мають довжину від 5 до 10 см і в Європі їх знаходили в Іспанії, Італії та Мальті.

