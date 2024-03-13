Одну деталь Lego продали за понад $18 000: у чому її особливість

У світі їх всього 30.

У США на аукціоні продали деталь Lego за понад 18 000 доларів.

Про це пише People.

14-каратна золота частинка конструктора, подарована магазину Goodwill у Пенсильванії, спочатку коштувала $15.

Маленьку маску Bionicle знайшли під час сортування мішка з коштовностями.

"Ви б не подумали, що це щось незвичайне. Вона була в маленькій старенькій коробці з-під Lego", - розповів Чад Сміт, віцепрезидент з питань електронної комерції та технологій Goodwill.

Спочатку цей предмет був виставлений на продаж в Інтернеті за $14,95."Ми не знали, що вона чогось варта, поки люди не почали запитувати, чи можна її купити за $1000", - сказав Сміт в інтерв'ю WPVI-TV.

Деталь Lego продали за 18100 доларів / Фото: shopgoodwill.com

Працівники дослідили деталь і виявили, що це надзвичайно рідкісна маска "Канохі Хау". Lego створив лише 30 таких золотих масок.

"Це була роздача, і 25, я думаю, було роздано, а п'ять залишилися для людей, які насправді працювали в Lego. Тож 23 роки потому одна з них з'явилася на світ, і вона справді унікальна", - сказав Сміт в інтерв'ю KDKA-TV.

Goodwill виставила цю деталь на аукціон, і вона була продана за 18 100 доларів анонімному колекціонеру.

Золота маска тепер вважається найдорожчою з коли-небудь проданих деталей Lego, перехопивши титул у 14-каратної цеглини з чистого золота 2х4, яка була продана за $15 000.

Нагадаємо, нещодавно картину продали за рекордні 17 мільйонів доларів, коли дізналися, хто автор. Картина "Поклоніння королів" виявилася роботою Рембрандта.

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