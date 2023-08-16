Одразу 17 пар близнюків йдуть до першого класу в одному місті – фото

Цей регіон завжди був відомий шаленою кількістю народжуваності близнюків.

У шотландському місті Грінок цієї осені до школи підуть 17 пар близнюків.

Про це пише nypost.com.

Вони навчатимуться у початкових школах Святого Патріка та Ардгован.

До слова, місто розташоване в регіоні Інверклайд, який отримав влучне прізвисько "Твінверклайд" через велику кількість близнюків.

"В Інверклайді, або Твінверклайді, як ми стали відомі, стало щорічною традицією вітати наших близнюків у початковій школі", - сказав заступник ректора школи Святого Патріка Грем Брукс, додавши, що спільноті "пощастило".

У шотландському місті йдуть до першого класу 17 пар близнюків / Фото: SWNS

Початкова школа нещодавно провела генеральну репетицію перед початком навчального року, оскільки хвилювання серед учнів зростає.

Згідно з дослідженням з Оксфорда, у світі народжується 1,6 мільйона близнюків щороку. Але Інверклайд завжди був відомий шаленою кількістю близнюків: за останнє десятиліття у місцевих школах навчалося 147 пар. Лише 2015 року до школи одночасно пішли 19 пар. Цей рік стане другим за кількістю з набору близнюків за всю історію спостережень.

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