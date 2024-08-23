Одразу 7 сонць: Мережею ширяться фото надзвичайного явища у небі над Китаєм

Житель міста Ченду, що в південно-західному Китаї, оприлюднив приголомшливі кадри рідкісного явища, яке виникло внаслідок заломлення та відбиття світла від багатошарового скла. На фото можна побачити одразу 7 сонць. Таку картину очевидці спостерігали протягом хвилини.

Про це йдется у dimsumdaily.

Деякі із тих "сонць" на фото і відео є більш тьмяними, ніж інші. Це пов'язано із характером утворення цього явища.

За словами віце-президента Сичуаньського товариства любителів астрономії Зенг Янга, це явище є звичайною оптичною ілюзією, спричиненою заломленням і відбиттям світла від багатошарового скла.

"Кожний додатковий шар скла створює ще одне віртуальне зображення. Іноді, навіть з тим самим склом, кількість віртуальних зображень може змінюватися залежно від кута огляду", — пояснив він.

Одразу 7 сонць на Китайським містом Ченду Фото: dimsumdaily

Тим часом відома астрологиня Марі Піон розповіла про супермісяць, який днями спостерігали українці та жителі інших країн. Цікаво, що саме ця повня має величний вплив на організм кожної людини.

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