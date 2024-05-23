Одразу зателефонував сину-воїну: пенсіонер із Кривого Рогу неочікувано розбагатів на 190 000 грн

Пенсіонер із Кривого Рогу виграв у державну лотерею 190 000 гривень.

Про це повідомляє msl.ua.

Володимир розповів, що регулярно купує по п’ять білетів "Лото-Забава" на тираж і вважає себе щасливчиком, оскільки вже вигравав значні суми та побутову техніку.

Дізнавшись про новий виграш, чоловік спочатку не повірив сам собі: "Я закреслював у білетах числа, які випадали з лототрона. Звісно, одночасно всі білети перевірити неможливо, тому я записую ці числа і після ефіру перевіряю ті білети, які не встиг перевірити під час розіграшу. Коли я почув, що виграти пощастило учаснику з Дніпропетровської області, я став перевіряти свої білети ще завзятіше. На одному з них я закреслив три лінії. Не повірив сам собі, тому переглянув запис ефіру на YouTube, де ведучий Анатолій назвав номер виграшного білета, і переконався, що я переможець".

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Першим, кому зателефонував переможець, був його син, який служить у ЗСУ і якраз зараз перебуває у відпустці. "Він дуже зрадів за мене", – пригадав він.

Щодо планів на виграні гроші, Володимир планує частину передати на підтримку ЗСУ: "Я хочу підтримати наших захисників, тип паче мій син, зять та онук захищають Україну". Щодо решти суми, він ще не визначився.

Нагадаємо, 28-річний мешканець Дніпра вийшов із заправки мільйонером. Він заїхав на АЗК, щоб випити каву, та купив лотерейний білет.

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