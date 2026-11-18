34-річна Наомі Текеа Крейг / © mirror.co.uk

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В Австралії 34-річна вчителька народила від 12-річного учня, якого вона домагалась понад рік.

Про це пише mirror.co.uk.

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34-річна Наомі Текеа Крейг припинила знущатися над дитиною лише тоді, коли її зафіксувала мати хлопчика на камері відеоспостереження в їхньому будинку. Як з’ясувалося в суді, вчителька знущалася над дитиною понад рік, коли йому було 12 і 13 років. Крейг, мешканка міста Мандура (Західна Австралія), народила доньку в січні — лише через кілька тижнів після того, як про неї повідомили в поліцію.

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Крейг познайомилася з хлопчиком, коли у 2023 році перейшла до його школи на посаду вчительки музики. Як з’ясувалося під час розгляду справи в окружному суді Перта, вчителька керувала музичним гуртом, у якому грав хлопчик, а також подружилася з матір’ю своєї жертви.

Вона підтримувала зв’язок із родиною та хлопчиком навіть після того, як він перейшов до іншої школи.

Крейг почала сексуально знущатися над дитиною в серпні 2024 року, коли вона була одружена і вже мала маленького сина. Все це тривало до грудня 2025 року.

Вчителька визнала себе винною у 12 злочинах сексуального характеру щодо дітей, зокрема у зґвалтуванні дитини віком до 13 років, схилянні дитини до сексуальних дій та зберіганні матеріалів, що містять зображення сексуальної експлуатації дітей.

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Її засудили до понад 8 років позбавлення волі. Крейг отримає право на умовно-дострокове звільнення після відбуття шести з половиною років і довічно перебуватиме в реєстрі осіб, засуджених за сексуальні злочини.

Також 34-річна жінка розлучилася зі своїм чоловіком.

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