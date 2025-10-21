Одружені свідки на весіллі – гріх чи норма?: священник відповів

Чи можуть свідки на весілля бути одружені / © ТСН

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував поширений забобон, що свідки на весіллі повинні бути обов’язково неодруженими.

Чи можна брати за свідків на весілля одружених людей, Філюк розповів у своєму Іnstagram.

«Звичайно, що можуть бути. А чого ж не можуть? Можуть, якщо чоловік і дружина — хай ідуть собі за свідків. Але вже, якщо там молода пара і хочуть собі мати за дружбів, то одружених можна брати. Рекомендовано неодружених. Але якщо пара там вінчається, чи розписується, за свідків можна брати чоловіка та дружину, які є в парі. І це буде нормально», — каже священник.

Пан-отець попередив, що інколи можуть бути незручні ситуації, якщо свідки між собою неодружені і мають інших коханих. А гості нерідко кричать «гірко» не лише нареченим, але і свідкам.

«Уже з різних пар, то вже не можна. Ви знаєте, як на весіллю співали, „молодий як місяць“. А якщо цілуються там дружби, дружки, ну то не може прелюбодійствувати дружба з дружкою, якщо вони з різних пар. То вже не годиться. Ну все не треба таке робити. Але взагалі можна. Хай женяться, одружуються, виходять заміж. І наповняють Україну дітьми. Мало дітей в Україні», — підсумував Філюк.

