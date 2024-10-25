Одружений чоловік підписався на модель OnlyFans: як пікантна розвага закінчилася судом (фото)

У Великій Британії авторка контенту для дорослих ледве уникнула тюремного ув'язнення після шантажу одруженого чоловіка.

Про це пише Daily Star.

Бетан Гай вимагала сотні фунтів стерлінгів від підписника, який підписався на її контент для дорослих, погрожуючи викрити його перед дружиною, якщо він не підкориться.

Потерпілий, який перебував у значному стресі, боячись втратити свою сім'ю, спочатку заплатив 450 фунтів стерлінгів (24000 грн), коли 29-річна дівчина висунула свої вимоги. Однак, коли жінка попросила більше грошей, він повідомив про інцидент до поліції.

Бетан Гай

Королівський суд Свіндона видав наказ про анонімність, щоб захистити особистість жертви. Модель було заарештовано і звинувачено у шантажі, в якому вона визнала себе винною у грудні 2023 року – злочин, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

У лютому суддя Джейсон Тейлор відклав винесення вироку до серпня в Королівському суді Свіндона за умови, що вона не вчинить нових правопорушень і збереже своє робоче місце або, за необхідності, шукатиме нову роботу. Попри очікування вироку, Гай продовжувала просувати свій профіль OnlyFans, що містить відверті фотографії та відео, в соціальних мережах.

Бетан Гай

Через судову тяганину вирок був винесений лише минулого тижня, 15 жовтня – два роки позбавлення волі умовно з відстрочкою на два роки. Її також зобов'язали відпрацювати 225 годин неоплачуваних громадських робіт. Крім того, Бетан повинна пройти 12 сеансів психіатричного лікування і 15 днів реабілітаційних заходів зі службою пробації. Також вона повинна виплатити потерпілому 450 фунтів стерлінгів компенсації зі ставкою 50 фунтів стерлінгів на місяць.

У відвертому дописі в Instagram у липні, ще до винесення першого вироку, Гай назвала свій злочин "помилкою і дурістю". Вона прокоментувала: "Якби я могла повернутися в той момент, коли це сталося, я б повернулася, тому що, чесно кажучи, це була просто помилка, але ця маленька помилка зараз коштує мені стільки болю і страху, що я навіть не можу пояснити. Якби я могла дати комусь пораду, я б сказала: "Не думайте, що ви недоторканні, тому що одного дня щось вас наздожене".

Нагадаємо, директор школи займався сексом із колегою в шафі для мітел. Також його звинуватили у мастурбації на території навчального закладу.

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