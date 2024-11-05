Одружений чоловік завів 4 коханок: усі вони жили в одному комплексі, не знаючи одна про одну

Після виклику поліції його законна дружина і коханки про все дізналися.

У Китаї одружений чоловік примудрявся підтримувати стосунки з чотирма іншими жінками, які мешкали в одному житловому комплексі. Примітно, що одна з цих жінок навіть жила в тому ж будинку, що і його дружина.

Про це пише SCMP.

Цей таємний зв'язок тривав понад чотири роки, і жодна з жінок не знала про існування іншої.

Чоловік, відомий під псевдонімом Сяоцзюнь, вік якого не розголошується, походить з провінції Цзілінь на північному сході Китаю. Він виріс у фінансово неблагополучній сім'ї і кинув середню школу. Однак він створив образ "багатія в другому поколінні" і успішно сватався до своєї дружини Сяоцзя.

Попри те, що його матір працювала банщицею, а батько підробляв на будівництві, Сяоцзюнь стверджував, що його батьки були успішними бізнесменами і часто купували підроблені предмети розкоші в Інтернеті як подарунки для своєї майбутньої дружини.

Невдовзі після того, як Сяоцзя завагітніла, вони зареєстрували свій шлюб.

Дізнавшись про реальне фінансове становище Сяоцзюня, Сяоцзя вирішила не розлучатися з ним; натомість вона вирішила виховувати їхню дитину сама і врешті-решт вигнала його з їхнього будинку.

Всього через тиждень після переїзду Сяоцзюнь познайомився в онлайн-грі з іншою жінкою, Сяохон, і швидко застосував схожу тактику, щоб завоювати її довіру і прихильність. Під приводом ремонту їхнього майбутнього будинку він переконав її позичити йому 140 000 юанів (19 700 доларів США), які він повністю витратив на підтримання свого заможного іміджу.

Він навіть орендував квартиру в тому ж будинку, що й його дружина, з якою він розлучився, і почав співмешкати з Сяохон після того, як вона завагітніла.

Шокує те, що, попри розлучення з дружиною і нову коханку, він продовжував брати участь у подібних схемах з трьома іншими жінками в тому ж житловому комплексі: студентками університету Сяомінь і Сяосінь, а також медсестрою Сяолан. Він ошукав їх на 15 000 юанів (2100 доларів США), 10 000 юанів і 8 000 юанів відповідно.

У квітні минулого року, коли Сяосінь терміново потрібно було заплатити за навчання і вона попросила його повернути 10 000 юанів, Сяоцзюнь у відповідь орендував розкішний автомобіль, щоб зустрітися з нею, передав чорний пластиковий пакет і заявив, що в ньому 100 000 юанів. Він наказав їй не відкривати сумку, заявивши, що вона для "важливої справи".

Через місяць, відчуваючи, що Сяоцзюнь все більше нехтує нею, ігноруючи її повідомлення, Сяосінь відкрила сумку і виявила, що вона наповнена тренувальною готівкою, яку працівники банку використовують для перерахунку банкнот.

Також читайте Чоловік освідчився коханій через 10 років стосунків: вона відмовила та спантеличила причиною

Шокована і розлючена, вона повідомила про це до поліції, яка згодом затримала Сяоцзюнь. За іронією долі, лише після дзвінків від правоохоронців його законна дружина і Сяохон, які гуляли з дітьми в житловому кварталі, зрозуміли, що у них один і той самий чоловік.

Залишається незрозумілим, як Сяоцзюнь вдавалося жонглювати декількома стосунками і не бути спійманим.

Нещодавно Народна прокуратура району Фенгман міста Цзілінь засудила Сяоцзюня до дев'яти років і шести місяців ув'язнення і оштрафувала його на 120 000 юанів за шахрайство, двоєженство і крадіжку.

Загалом 280 000 юанів його незаконних прибутків були конфісковані і повернуті потерпілим.

Нагадаємо, чоловік таємно від дружини скористався послугою сурогатної матері. Одного дня дружина повернулася з роботи і побачила вдома незнайому жінку з немовлям на руках.

Читайте також: