Одружувалися між собою від 1880-х: як живе інбредна сім'я, яка спілкується між собою "хрюканням"

Віттакери, відомі як найбільш інбредна сім'я Америки, мають унікальний спосіб спілкування – замість слів чи мови жестів вони використовують хрюкання та жести. Ця незвичайна риса пов'язана з їхньою довгою історією інбридингу, яка призвела до деяких генетичних дефектів.

Про це пише Mirror.

Унікальне життя цієї родини привернуло увагу громадськості завдяки режисерові Марку Лайті, який ділиться фрагментами їхнього життя на своєму YouTube-каналі Soft White Underbelly.

Сім'я живе в маленькому селі Одд. Історія їхнього інбридингу почалася з братів-близнюків Генрі та Джона, діти яких одружилися між собою і мали власних дітей. У Гаррі та його дружини Саллі було семеро дітей, зокрема Джон Ісом Віттакер, який народився 1882 року. Джон був закоханий у свою двоюрідну сестру Аду Рігг, і у них народилося дев'ятеро дітей. Однією з них була їхня донька Грейсі Айрін Віттакер, 1920 року народження. Коли Грейсі виросла, вона зв'язала себе узами шлюбу зі своїм двоюрідним братом, Джоном Еморі Віттакером, 1935 року. У них були спільні дідусь і бабуся, і вони народили 15 дітей.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

На жаль, багато з їхніх дітей народилися з серйозними фізичними та психічними проблемами, що, як вважалося, було пов'язано з інбридингом у родині. Їхня найстарша дитина, Ейлін, померла в червні 1997 року від серцевого нападу, а найстарший син Емері помер через місяць після народження 1938 року від пневмонії. Дочка Грейсі і Джона, Бетті, яка народилася 1952 року, зараз є матріархом сім'ї, пообіцявши своїй матері, що не вийде заміж, щоб мати змогу доглядати своїх братів і сестер.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Один з небагатьох привілейованих людей, які мають доступ до родини, Марк дізнався все про Віттакерів, включно з таємною мовою, якою вони спілкуються. Брати і сестри Бетті, Рей і Лорен, не розмовляють словами. Вони видають звуки і рухаються, щоб показати, що мають на увазі. Але вони все чудово розуміють.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

У фільмі розповідається про те, як син Лорен, Тіммі, народився 1979 року в результаті сексуального насильства з боку невідомого чоловіка. Говорячи про сім'ю, родичка сказала: "Вони розуміють, про що ви говорите. Якщо їм це не подобається, вони починають кричати – вони дають тобі зрозуміти, що їм не подобається ця ідея".

Тіммі - єдиний член сім'ї Віттакер, який закінчив середню школу. Сім'ю захищають сусіди, які не надто люб'язно ставляться до появи незнайомців у їхніх дверях, а розлючений сусід навіть погрожував фотографу Марку Лайті, коли той прийшов до них у гості.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Виступаючи у подкасті Koncrete KLIPS, він сказав: "Ми під'їхали до цієї дороги, яка переходить у сільську дорогу, і ми підійшли до цього трейлера, а потім до маленької халупи на іншому боці дороги", - пояснив він. "І там ці люди ходять навколо, і їхні очі дивляться в різні боки, і вони гавкають на нас. А потім один хлопець, ти дивишся йому в очі або кажеш щось, а він просто кричить і тікає, і його штани спадають, і він тікає і б'є ногою по сміттєвому баку. І це повторювалося знову і знову. Це було неконтрольовано – найбожевільніше, що я коли-небудь бачив".

Нагадаємо, в індійському селі Бактаунг мешкає найбільша відома у світі сім'я. 199 людей живуть під одним дахом у гігантській будівлі.

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