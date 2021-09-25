Одягають, зачісують і возять у візках: у Шотландії подружжя завело трьох собак і влаштувало їм елітне життя

Одягають, зачісують і возять у візках: у Шотландії подружжя завело трьох собак і влаштувало їм елітне життя

Тварини мають власну няню.

У Шотландії сімейна пара завела трьох собак, на утримання яких витрачає шалені кошти.

Подружжя мешкає у Північному Ланкаширі, повідомляє Daily Mirror.

35-річна Клер Келлі Джонстон і 38-річний Стюарт Джонстон не мають дітей. Натомість вже витратили на тварин 20 тисяч фунтів стерлінгів, але це не межа. За їхніми словами, хочуть "бути кращими батьками для своїх немовлят" - так вони називають собак. В родині мешкають двоє шпіців за прізвиськами "Ведмедик" і "Кексик", а також чихуахуа "Попкорн".

Щотижня на домашніх улюбленців вони витрачають близько 60 фунтів стерлінгів. Найбільше - на одяг. "У них так багато одягу, що мені довелося зробити для них власну шафу. Я купую їм новий одяг щотижня, тому що просто не можу втриматися", - розповіла Клер.

Ранок шотландців починається з того, що вони наряджають собак, роблять їм зачіски та йдуть на прогулянку в колясках. Потім тварини снідають: найбільше люблять бекон і сосиски. Протягом робочого тижня за домашніми улюбленцями доглядає няня.

Власники собак кажуть, що тварини задоволені своїм способом життя: вони обожнюють вбиратися і гратися зі своїми іграшками. "Ми не плануємо заводити дітей, тому що я ставлюся до своїх собакам, як до дітей. Люблю бути для них мамою", - розповіла Клер Келлі Джонстон.

Як повідомлялося, в англійському місті Брістоль власниця кота Кіта витратила на нього чимало коштів , зокрема, намагаючись змусити домашнього улюбленця схуднути, адже за сім років він набрав майже 6 кілограмів. Власникам навіть довелося встановити дитячі замки на холодильник і шафки з їжею, щоб утримати тварину від ласощів.

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