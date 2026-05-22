Один із найкращих пляжів світу виявили у країні, яку туристи часто оминають: що в ньому особливого

Пляж Нусі Іранджа на Мадагаскарі визнали найкращим в Африці та четвертим серед найкращих пляжів світу 2026 року. Локація випередила популярні курорти Італії, Греції, Маврикію та Південної Африки, хоча сама острівна країна рідко входить до числа найпопулярніших туристичних напрямків континенту.

Про це повідомило видання Express.

Нещодавно опублікували рейтинг 50 найкращих пляжів світу за 2026 рік. Перше місце у списку посів пляж на Філіппінах, а четверте — Нусі Іранджа на Мадагаскарі, який також отримав звання найкращого пляжу Африки.

Попри те, що туристи часто обирають для пляжного відпочинку в Африці Єгипет, Кенію, Танзанію чи Мозамбік, найкращий пляж континенту цього року розташований саме на Мадагаскарі — острівній державі біля східного узбережжя Африки.

У рейтингу Нусі Іранджа описують як «справді унікальне місце», що складається з двох островів — Носі-Іранджа-Бе та Носі-Іранджа-Келі.

Головною особливістю пляжу називають двокілометрову піщану косу, яка під час відпливу з’єднує два острови. Коли вода піднімається, піщана смуга зникає під водою.

У повідомленні також зазначається, що Нусі Іранджа відомий бірюзовою водою, білим піском і морськими черепахами, які часто гніздяться на узбережжі.

Нусі Іранджа посів вище місце у рейтингу, ніж пляж Ле-Мурн на Маврикії та пляж Боулдерс у Південній Африці.

Водночас туристів закликають бути обережними під час подорожі на Мадагаскар. У рекомендаціях Міністерства закордонних справ Великої Британії зазначається, що в країні поширені насильницькі пограбування, а іноземці часто стають мішенями злочинців.

У відомстві повідомляють, що випадки нападів траплялися навіть удень. Туристам радять бути особливо уважними на ізольованих і віддалених пляжах, не подорожувати наодинці та за можливості користуватися послугами досвідчених туроператорів.

Також у рекомендаціях попереджають про збройні пограбування на головних дорогах, особливо вночі та за межами великих міст. Мандрівникам рекомендують користуватися транспортом, організованим готелями або перевіреними операторами.

Окремо туристів закликають уникати місцевих багатомісних таксі через ризик пограбувань. Якщо стався напад, у рекомендаціях радять не чинити опір, оскільки нападники можуть бути озброєними.

Також повідомляється про випадки, коли злочинці видавали себе за поліцейських, тому мандрівникам рекомендують перевіряти посвідчення у співробітників служби безпеки або поліції.

