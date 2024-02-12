Офіціант похизувався, як із шеф-кухарем помстився клієнту, який шість разів повертав свій стейк

Офіціант розповів, як він і шеф-кухар помстилися метушливому клієнтові, який повертав назад замовлення на вечерю не один, а шість разів.

Про це пише Mirror.

Він настільки діяв їм на нерви своїми вимогами, що вони вирішили відплатити.

Працівник ресторану поділився: "Одного разу вночі до нас приходить хлопець зі своєю дружиною. Він замовляє м’ясо середнього просмажування, і кухар рідко пропускає час. Ми дістаємо стейк, який він розрізає, і каже, що він неправильний, і відправляє його назад, щоб він приготувався ще трохи. Це ми робимо без проблем, і це цілком розумно. Це повторюється ще п'ять разів. Потім втручається менеджер та каже, що подбає про те, щоб усе було ідеально".

Він додав, що всі знали, що з клієнтом не все гаразд, і менеджер навіть глянув на шеф-кухаря, аби сказати, що цінує його терпіння. Офіціант продовжив: "Шеф-кухар, найпрофесійніший і спокійніший хлопець, з яким я коли-небудь працював, подивився мені просто в очі і сказав: "Ніколи не кажи жодного слова про те, що я збираюся робити". "Він бере стейк, кидає його на землю, тягне ногою через всю кухню, наступає на нього, а потім кладе назад на гриль".

Намагаючись стримати сміх, офіціант спостерігав, як шеф-кухар поклав стейк назад на тарілку і поніс його клієнтові. Він закінчив: "Хлопець подякував мені, відкусив шматочок і сказав, що стейк ідеальний. Я прозвітував перед шеф-кухарем, і він сказав, що за більш ніж 30 років роботи на кухні до нього ніколи не повертався стейк стільки разів. Ми більше про це ніколи не говорили".

Нагадаємо, хлопець феєрично помстився колезі, який надсилав пікантні повідомлення його коханій. Він залюбки підтримав жартівливу ідею своєї дівчини.

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