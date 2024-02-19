Офіціантку звільнили після того, як вона отримала 10 000 доларів чайових

У Бентон-Гарборі, США, звільнили офіціантку, яка отримала чайові у розмірі 10 000 доларів за чеком на 32 долари.

Про це пише WNDU.

Лінсі Бойд працювала у кафе Mason Jar. Нещодавно у закладі відбулися поминки чоловіка. Його друг вирішив залишити чайові в розмірі 10 000 доларів, щоб вшанувати пам'ять свого товариша.

Цей анонімний клієнт попросив Лінсі поділитися непередбаченим прибутком із колегами, що вона й зробила.

"Ми всі дуже вдячні за це", - сказала Ана Вайт, ексколіжанка Лінсі. "Я пропрацювала тут шість років. Я бачила великі чайові, але ніколи не бачила 10 000 доларів. Отже, це було дуже люб'язно і мило з його боку, тому що, я маю на увазі, ми всі різні і проходимо через щось різне, тому ця сума грошей нам усім дуже допомогла".

Втім, на початку цього тижня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Лінсі Бойд була безцеремонно звільнена власниками кафе. Ці повідомлення у соціальних мережах натякали на хвилю токсичності серед офіціантів після величезних чайових.

Журналісти не змогли підтвердити цей закид. Вони поспілкувалися із співвласницею Джеймі Казінс за кадром. Вона сказала, що обмежена у тому, що може говорити, оскільки це кадрове питання. Проте вона підтвердила, що звільнила Лінсі. Однак бізнесвумен була непохитною в тому, що чайові не мали жодного відношення до цього рішення.

Тим часом Бойд сказала, що це був досить тяжкий тиждень, тому вона поїхала з міста разом із сім'єю, щоб відпочити.

Нагадаємо, працівник відомої піцерії поколупався в носі і витер палець об тісто. Компанія вже перепросила за інцидент.

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