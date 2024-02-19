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Офіціантку звільнили після того, як вона отримала 10 000 доларів чайових

Офіціантку звільнили після того, як вона отримала 10 000 доларів чайових

Офіціантку звільнили після того, як вона отримала 10 000 доларів чайових

Офіціантка / Фото: Pexels

Вона поділилася із колегами.

У Бентон-Гарборі, США, звільнили офіціантку, яка отримала чайові у розмірі 10 000 доларів за чеком на 32 долари.

Про це пише WNDU.

Лінсі Бойд працювала у кафе Mason Jar. Нещодавно у закладі відбулися поминки чоловіка. Його друг вирішив залишити чайові в розмірі 10 000 доларів, щоб вшанувати пам'ять свого товариша.

Цей анонімний клієнт попросив Лінсі поділитися непередбаченим прибутком із колегами, що вона й зробила.

"Ми всі дуже вдячні за це", - сказала Ана Вайт, ексколіжанка Лінсі. "Я пропрацювала тут шість років. Я бачила великі чайові, але ніколи не бачила 10 000 доларів. Отже, це було дуже люб'язно і мило з його боку, тому що, я маю на увазі, ми всі різні і проходимо через щось різне, тому ця сума грошей нам усім дуже допомогла".

Втім, на початку цього тижня у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Лінсі Бойд була безцеремонно звільнена власниками кафе. Ці повідомлення у соціальних мережах натякали на хвилю токсичності серед офіціантів після величезних чайових.

Журналісти не змогли підтвердити цей закид. Вони поспілкувалися із співвласницею Джеймі Казінс за кадром. Вона сказала, що обмежена у тому, що може говорити, оскільки це кадрове питання. Проте вона підтвердила, що звільнила Лінсі. Однак бізнесвумен була непохитною в тому, що чайові не мали жодного відношення до цього рішення.

Тим часом Бойд сказала, що це був досить тяжкий тиждень, тому вона поїхала з міста разом із сім'єю, щоб відпочити.

Нагадаємо, працівник відомої піцерії поколупався в носі і витер палець об тісто. Компанія вже перепросила за інцидент.

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