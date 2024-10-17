Офісна працівниця відсудила у начальника гроші після того, як він не привітався

У Великій Британії офісна працівниця отримає компенсацію після того, як її бос з підбору персоналу порушив трудове законодавство, відмовившись привітатися з нею.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ендрю Гілкріст тричі відмовився привітатися з Надін Генсон, коли вона прийшла на роботу. Як повідомляється, Гілкріст розсердився на Генсон, бо думав, що вона запізнилася, але він не знав, що вона була у лікаря. Потім 62-річний чоловік підвищив зарплату двом колегам протягом години після конфлікту з нею, не повідомивши про це Генсон.

Його поведінка призвела до того, що Надін виграла позов про несправедливе звільнення, а суддя з трудових спорів Сара Девіс дійшла висновку, що його поведінка була "нерозумною" і, ймовірно, "підірвала довіру та впевненість".

У суді було заявлено, що Гілкріст, який щойно очолив компанію, "навмисно підривав довіру" до регіональної операційної директорки Генсон, щоб змусити її звільнитися. Він штовхнув її телефон, коли вона намагалася пояснити, що у неї призначена зустріч, запропонував їй "звільнитися" і за її спиною підвищив зарплату двом співробітникам, не повідомивши її про це.

Генсон, яка врешті-решт звільнилася і страждала на тривогу через те, як з нею поводився начальник, тепер успішно подала до суду на його компанію за несправедливе звільнення. Вона також виграла позов про несанкціоноване відрахування із заробітної плати після того, як Гілкріст утримав її лікарняні, оскільки вважав, що вона симулювала хворобу. Зараз Надін стоїть у черзі на отримання компенсації від компанії Interaction Recruitment Ltd, яка має 30 офісів по всій Великій Британії.

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"Це поведінка власника і директора нового роботодавця, яка розрахована або може підірвати довіру", - сказала суддя. "Хоча сама по собі така поведінка не може бути фундаментальним порушенням контракту, вона може сприяти такому порушенню".

За свідченнями Генсон, вона тричі побажала доброго ранку босу, але він проігнорував її. Потім він сказав їй у присутності колег: "Я пропоную вам пройти до кімнати для нарад". Вони пішли до кімнати для нарад. Вона спробувала показати йому свій телефон з підтвердженням візиту до лікаря, але він відсунув його вбік. "Він сказав: "Я пропоную вам піти, якщо ви не хочете бути тут". Вона відповіла: "Після 20 років роботи в компанії я піду лише тоді, коли ви мене звільните". Зустріч стала досить гарячою. Вона намагалася розповісти Гілкрісту про те, як вона виконувала свою роль.

Начальник стверджував на суді, що він "не пам'ятає", чи привітався, оскільки був дуже зайнятий, але сказав, що, на його думку, привітався "з усіма".

Трибунал визнав його свідчення "абсолютно непереконливими" і почув, що протягом години після інциденту з Генсон він надіслав електронного листа двом її безпосереднім підлеглим, повідомивши їм про підвищення заробітної плати. Генсон почувалася "приниженою", оскільки її не поінформували.

У жовтні 2023 року жінка подала заяву про звільнення за власним бажанням, зазначивши, що її "змусили почуватися недооціненою", і це залишило у неї "почуття підірваності та спричинило безсонні ночі, засмучення і тривогу".

Вона написала заяву про звільнення за власним бажанням, але трибунал почув, що Гілкріст відмовився виплачувати їй лікарняні, оскільки не вірив їй.

Генсон виграла позови про несправедливе звільнення та несанкціоноване відрахування із заробітної плати.

Підсумовуючи, суддя Сара Девіс заявила, що "неправдоподібно", що Гілкріст не почув привітання Генсон і що він "навмисно" проігнорував її: "Я вважаю, що не було жодної розумної або належної причини для навмисного ігнорування її, коли вона прийшла на роботу, попри те, що вона тричі привіталася з ним. Це поведінка з боку власника та директора нового роботодавця, яка розрахована або може підірвати довіру та впевненість. Хоча сама по собі така поведінка не може бути фундаментальним порушенням контракту, вона може сприяти такому порушенню. Я вважаю, що у Гілкріста вже склалася негативна думка про те, що вона не справляється зі своїми обов'язками. Він завітав до неї без попередження, щоб перевірити, як вона працює, і був незадоволений тим, що вона запізнилася. Він відвів її до задньої кімнати, щоб розібратися з цим. Він відштовхнув її мобільний телефон, коли вона спробувала показати йому свій медичний запис, і одразу почав критикувати її. Хоча Генсон не припинила спілкування, я не сумніваюся, що Гілкріст припинив спілкування з нею. До кінця їхньої розмови 26 вересня 2023 року він явно сформував думку, що вона не має майбутнього в цьому бізнесі. Це сталося не тому, що вона розійшлася з ним. Це сталося тому, що він зробив поспішний висновок, що вона не справляється зі своїми обов'язками; був незадоволений тим, що вона запізнилася на роботу після медичного візиту, про який він не знав; і сказав їй, що вона повинна піти, якщо не хоче бути там. Коли вона сказала йому, що піде лише в тому випадку, якщо її звільнять, він вирішив, що у неї немає майбутнього в цьому бізнесі. Саме тому він запропонував підвищити зарплату її співробітникам протягом години, не обговоривши це з нею. Ситуація не була настільки нагальною... Він просто не хотів, щоб Генсон там більше перебувала".

Розмір компенсації буде визначено пізніше.

Нагадаємо, чоловік, якого звільнили 15 років тому, домігся величезної компенсації за наднормову роботу. Суд ухвалив рішення судів нижчих інстанцій, які визнали показання свідків на користь позивача правдивими.

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