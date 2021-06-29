В Австралії відпочивальники голяка тікали з пляжу від оленя: історія курйозного порятунку

В Австралії відпочивальники голяка тікали з пляжу від оленя: історія курйозного порятунку

Чоловіків знайшли в парку і оштрафували.

В Австралії два голих чоловіка загубилися в заповіднику, тікаючи з дикого пляжу від оленя, який їх налякав. Місцева поліція, "швидка" і надзвичайники, для порятунку чоловіків навіть розгорнули "спецоперацію".

Про це пише Metro.

Зазначається, що днями приятелі голими загоряли на дикому пляжі, коли до них вийшов олень. Чоловіків налякала тварина і вони втекли до національного парку, де їх і знайшли.

На пошук чоловіків направили вертоліт, поліцію, групу рятувальників і "швидку". Зрештою зниклих виявили у Королівському національному парку на південь від Сіднея. Одного із молодиків знайшли голим і з рюкзаком, а старший чоловік був частково одягнений.

Після цього чоловіків ще й оштрафували на тисячу австралійських доларів за порушення карантинних обмежень. Як виявилося, в їхньому регіоні оголошено локдаун, і його не можна залишати без поважної причини. Похід на пляж такий не вважали.

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"Ці двоє вийшли з дому без поважної причини, свідомо наражаючи інших ризику, відвернули рятувальників від важливих справ. Їм має бути соромно", - заявив начальник місцевої поліції на пресконференції.

Нагадаємо, у німецькій столиці Берліні біля льодовикового озера Тойфельзе (поблизу лісу Груневальд) кабани поцупили у чоловіка, який відпочивав на березі, його речі. Тварини після цього почали бігати вздовж берега із вкраденим, а голий німець намагався наздогнати їх і забрати свій пакунок.

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