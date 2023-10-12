Оголені жінки прогулялися містом лише в трусах і на високих підборах – фото

Вони відвідали туристичні місця.
Дві жінки шокували натовп, прогулявшись туристичними місцями на канарському острові Гран-Канарія в одних трусиках і на високих підборах.
Про це пише NTK.
Зокрема, подруг бачили, коли вони спускалися сходами.
Схоже, вони почувалися доволі комфортно та зовсім не переймалися щодо свого зовнішнього вигляду.
Про витівку білявок було повідомлено владі. Однак на момент прибуття співробітників поліції на місце події жінки вже пішли. Незрозуміло, чи вдалося поліцейським їх вистежити.
Тим часом місцеві мешканці взялися коментувати побачене:
- Які кепські справи в цьому світі
- Якісний туризм. Екологічний
- Найсмішніше, що якби вони зробили це на пляжі, вони б не привернули жодної уваги. Люди дуже дивні істоти
- Хто-небудь, поясніть мені ці туфлі, в таку спеку вам доведеться носити ляпанці, дівчатка
Нагадаємо, наречена довела коханого до сліз одягом із часів їхнього знайомства. Вона відмовилася від розкішної білої сукні.
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