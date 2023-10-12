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Оголені жінки прогулялися містом лише в трусах і на високих підборах – фото

Оголені жінки прогулялися містом лише в трусах і на високих підборах – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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Оголені жінки прогулялися містом лише в трусах і на високих підборах – фото

Голі жінки на канарському острові / Фото: needtoknow.co.uk

Вони відвідали туристичні місця.

Дві жінки шокували натовп, прогулявшись туристичними місцями на канарському острові Гран-Канарія в одних трусиках і на високих підборах.

Про це пише NTK.

Зокрема, подруг бачили, коли вони спускалися сходами.

Голі жінки на канарському острові / © needtoknow.co.uk
Голі жінки на канарському острові / Фото: needtoknow.co.uk

Схоже, вони почувалися доволі комфортно та зовсім не переймалися щодо свого зовнішнього вигляду.

Голі жінки на канарському острові / © needtoknow.co.uk
Голі жінки на канарському острові / Фото: needtoknow.co.uk

Про витівку білявок було повідомлено владі. Однак на момент прибуття співробітників поліції на місце події жінки вже пішли. Незрозуміло, чи вдалося поліцейським їх вистежити.

Голі жінки на канарському острові / © needtoknow.co.uk
Голі жінки на канарському острові / Фото: needtoknow.co.uk

Тим часом місцеві мешканці взялися коментувати побачене:

  • Які кепські справи в цьому світі
  • Якісний туризм. Екологічний
  • Найсмішніше, що якби вони зробили це на пляжі, вони б не привернули жодної уваги. Люди дуже дивні істоти
  • Хто-небудь, поясніть мені ці туфлі, в таку спеку вам доведеться носити ляпанці, дівчатка

Нагадаємо, наречена довела коханого до сліз одягом із часів їхнього знайомства. Вона відмовилася від розкішної білої сукні.

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Дата публікації
Перегляди
2328
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