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Оголений з двома голими дівчатами: у РФ поліцейський записав пікантне відео для свого начальника

Оголений з двома голими дівчатами: у РФ поліцейський записав пікантне відео для свого начальника

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
351
Час на прочитання
1 хв
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Оголений з двома голими дівчатами: у РФ поліцейський записав пікантне відео для свого начальника

Фото: скриншот з відео

"Вартовий лад" знімав відео повністю оголений, а ззаду лежали дві теж повністю оголені дівчата.

У Росії поліцейський записав приватне відео для свого начальника, щоб той дозволив йому запізнитися на роботу та прийти не вранці, а до обіду.

"Полуничка" полягає в тому, що "охоронець" знімав відео повністю оголений, а ззаду лежали дві теж повністю оголені дівчата. Ролик опублікував російський телеграм канал Baza.

За словами поліцейського, він повинен був бути відповідальним за добу, але щоб зміна пройшла "чудово і шикарно", йому потрібно було поспати і приїхати до обіду.

"Денисе Валерійовичу, я до тебе звертаюся з двома дівчатами. Дозволь завтра приїхати до обіду. Трохи поспати. Я знаю, що ти мене відпустиш", — казав чоловік.

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Раніше повідомлялося, що пара на очах у студентів зайнялася сексом в університеті внутрішніх справ у Дніпрі.

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Дата публікації
Перегляди
351
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