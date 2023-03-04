Оголошена померлою 31 рік тому жінка, яка пророкувала кінець світу, несподівано знайшлася

Понад 20 років зникла безвісти жінка, приховуючи своє минуле, жила у будинку для людей похилого віку на острові Пуерто Ріко, майже за три тисячі кілометрів від рідного дому.

Жінка з американського штату Пенсільванія, яка зникла безвісти в 1992 році і була оголошена владою мертвою, несподівано знайшлася. Понад 20 років Патріція Копта, якій зараз 86 років, перебувала в будинку для людей похилого віку в Пуерто-Ріко, повідомивши, що прибула на острів на круїзному кораблі з Європи.

Про це повідомляє Associated Press.

До свого дивного зникнення з дому Патріція працювала у фінансовому відділі однієї з компаній у Піттсбургу, відвідувала бальні танці, стала моделлю. У 1972 році вона одружилася з Бобом Коптою, який опікувався дружиною відтоді, як її здоров’я похитнулося.

Спершу Патриція скаржилися на мігрені. Згодом у неї запідозрили шизофренію.

Жінка покинула роботу і багато часу проводила на вулиці, проповідуючи кінець світу. Одного вечора вона просто не повернулася додому. Через 7 років влада офіційно оголосила Патрицію Копту померлою.

Потрапивши до будинку для людей похилого віку жінка зберігала своє минуле в секреті. Але згодом, страждаючи від деменеції, почала розповідати деякі подробиці.

Минулого року соціальний працівник отримав достатньо інформації, щоб ідентифікувати її як Патрицію Копту із Пенсильванії. Тест ДНК підтвердив її особу.

Її чоловік Боб Копта сказав, що для нього є великим полегшенням те, що вона знайшлася. Але провідувати дружину в Пуерто Ріко він не збирається. Він не одружувався повторно, але намагається забути минуле, хоча і радий знати, що про неї піклуються.

78-річна сестра зниклої безвісти жінки Глорія Сміт навпаки хоче поїхати на острів, щоб побачити і знову обняти її.

Нагадаємо, старенького чоловіка в Китаї знайшли живим через 9 років після того, як родичі уже поховали його, вважаючи, що він загинув після наїзду автомобіля.

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