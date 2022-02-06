"Оголосив себе господарем притулку": після скарг поліції "всиновили" півня "Чака Норріса"

Півня попросила забрати з притулку поліція.

В американському штаті Північна Кароліна "всиновили" півня, якого місцевий шериф просив забрати з притулку, оскільки птах був надмірно агресивний.

Про це пише dailymail.co.uk.

Місцевий шериф розповів, що півень, якого назвали "Чаком Норісом", агресивно поводився у притулку для тварин. У поліції зазначили, що птах був зухвалим та оголосив себе "господарем притулку". Також півень своїм співом рано будив інших тварин, через що його помістили до окремої камери.

dailymail.co.uk

"Зазвичай усиновлені тварини залишають притулок із документами про щеплення та інші предмети, пов'язані з доглядом за тваринами. У випадку з Чаком ми відправили його до нового будинку з рекомендаціями щодо управління гнівом, книгою з самодопомоги та наручним пристроєм", - йдеться у повідомленні місцевого шерифа.

Після повідомлення з проханням "всиновити" птаха, у нього одразу з'явився новий господар, який забрав "Чака Норріса" з притулку.

Читайте також: