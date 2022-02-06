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"Оголосив себе господарем притулку": після скарг поліції "всиновили" півня "Чака Норріса"

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"Оголосив себе господарем притулку": після скарг поліції "всиновили" півня "Чака Норріса"

dailymail.co.uk

Півня попросила забрати з притулку поліція.

В американському штаті Північна Кароліна "всиновили" півня, якого місцевий шериф просив забрати з притулку, оскільки птах був надмірно агресивний. 

Про це пише dailymail.co.uk. 

Місцевий шериф розповів, що півень, якого назвали "Чаком Норісом", агресивно поводився у притулку для тварин. У поліції зазначили, що птах був зухвалим та оголосив себе "господарем притулку". Також півень своїм співом рано будив інших тварин, через що його помістили до окремої камери. 

© dailymail.co.uk
dailymail.co.uk

"Зазвичай усиновлені тварини залишають притулок із документами про щеплення та інші предмети, пов'язані з доглядом за тваринами. У випадку з Чаком ми відправили його до нового будинку з рекомендаціями щодо управління гнівом, книгою з самодопомоги та наручним пристроєм", - йдеться у повідомленні місцевого шерифа. 

Після повідомлення з проханням "всиновити" птаха, у нього одразу з'явився новий господар, який забрав "Чака Норріса" з притулку. 

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